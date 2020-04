OPEC+ by mal mať v nedeľu večer ďalšie rokovania o znížení ťažby ropy

Rijád 12. apríla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom v nedeľu oznámili, že večer sa budú konať ďalšie virtuálne rokovania. Ich cieľom je dokončiť dohodu o obmedzení ťažby, ktorá vo štvrtok (9. 4.) uviazla v slepej uličke, pretože sa k nej nepripojilo Mexiko.



Takmer všetci členovia OPEC+ s výnimkou Mexika súhlasili so znížením produkcie o viac ako pätinu, presnejšie o 23 %, aby podporili ceny ropy, ktoré sa priblížili k 20-ročnému minimu. Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády zredukovali dopyt po komodite.



Mexiko je ochotné znížiť produkciu iba o štvrtinu požadovaného objemu, čo v jeho prípade predstavuje 100.000 namiesto 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pre jeho postoj bolo odložené podpísanie konečnej dohody.



Predchádzajúce on-line rokovania OPEC+ vo štvrtok sa tak skončili iba dohodou o princípoch zníženia dennej ťažby o dohromady 10 miliónov barelov/deň v máji a v júni. Následne sa majú obmedzenia na ťažbu zmierniť, a to na 8 miliónov barelov/deň do konca tohto roka a potom na 6 miliónov barelov/deň do konca apríla 2022.



Ani na piatkovej (10. 4.) videokonferencii ministrov skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta) sa nepodarilo Mexiko presvedčiť, aby akceptovalo dohodu OPEC+ o ťažobných kvótach.



Podľa agentúry TASS, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje, členovia OPEC+ by si v nedeľu nakoniec mohli rozdeliť kvóty Mexika medzi sebou.