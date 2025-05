Londýn 4. mája (TASR) - Zoskupenie OPEC+ plánuje ďalej zrýchliť zvyšovanie ťažby ropy a do konca októbra by mohlo postupne zrušiť dobrovoľné produkčné škrty v objeme 2,2 milióna barelov denne (bpd), ak členovia nezlepšia dodržiavanie svojich ťažobných kvót. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v nedeľu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



OPEC+ v apríli šokoval ropný trh, keď oznámil dohodu na rýchlejšom než očakávanom zrušení škrtov napriek nízkym cenám a dopytu. Skupina, ktorý zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a spojencov na čele s Ruskom, sa v sobotu (3. 5.) dohodla na ďalšom ďalšom veľkom zvýšení ťažby na jún. Celkový objem, ktorý plánuje uvoľniť v apríli, máji a júni, by tak dosiahol takmer 1 milión bpd.



OPEC+ zachová tento trend a v júni sa pravdepodobne dohodne na uvoľnení ďalších 411.000 bpd v júli, uviedli zdroje z prostredia OPEC+. Skupina pravdepodobne schváli zrýchlené zvyšovanie na august, september a október s tým, že zruší zvyšok veľkej časti dobrovoľných škrtov, ak Irak, Kazachstan a ďalší producenti nezlepšia dodržiavanie ťažobných kvót a nepristúpia ku kompenzačným škrtom. Ak sa dodržiavanie kvót nezlepší, bude to znamenať ukončenie dobrovoľných škrtov do novembra, uviedol jeden zo zdrojov, pričom odkázal na zníženie ťažby v objeme 2,2 milióna bpd, ktoré uskutočnilo osem členov OPEC+.



Zoskupenie stále znižuje ťažbu takmer o 5 miliónov bpd a mnohé zo škrtov majú zostať v platnosti do konca roka 2026. Minulý rok v decembri sa OPEC+ dohodol na postupnom zrušení dobrovoľnej časti celkových škrtov vo výške 2,2 milióna bpd do konca septembra 2026. V apríli zoskupenie oznámilo, že tento proces urýchli.



Agentúra Reuters tento týždeň informovala, že predstavitelia Saudskej Arábie oznámili spojencom a zástupcom ropného priemyslu, že nie sú ochotní podporiť ropné trhy ďalším znižovaním dodávok. Kazachstan sa tento mesiac vzoprel OPEC+, keď jeho minister energetiky vyhlásil, že pri rozhodovaní o objeme ťažby uprednostní národné záujmy pred záujmami skupiny. Produkcia ropy v Kazachstane v apríli prekročila kvótu OPEC+ napriek poklesu o 3 %.