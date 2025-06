OPEC+ plánuje ďalšie navýšenie produkcie ropy

Dubaj/Moskva 27. júna (TASR) - Zoskupenie ropných producentov OPEC+ by malo oznámiť ďalšie zvýšenie produkcie. V auguste by sa objem ťažby v členských štátoch OPEC+ mal zvýšiť o ďalších 411.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pre agentúru Reuters to v piatok uviedli štyria predstavitelia OPEC+.



Ak sa ropné zoskupenie, ktorého členmi sú štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, na tomto zvýšení dohodnú, celkový rast produkcie ropy zo strany OPEC+ dosiahne od začiatku tohto roka už 1,78 milióna barelov denne. To predstavuje viac než 1,5 % celosvetového dopytu.



Stretnutie zástupcov ôsmich kľúčových štátov, konkrétne Saudskej Arábie, Ruska, Kuvajtu, Iraku, Spojených arabských emirátov (SAE), Kazachstanu, Ománu a Alžírska, je naplánované na 6. júla.