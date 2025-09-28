< sekcia Ekonomika
OPEC+ plánuje ďalšie zvýšenie ťažby v ropy v novembri
Autor TASR
Moskva/Londýn 28. septembra (TASR) - Aliancia producentov OPEC+ zrejme zvýši ťažbu ropy aj v novembri. Dôvodom je nárast cien ropy, ktoré povzbudzujú alianciu, aby získala späť podiel na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Predstavitelia krajín OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať na budúcu nedeľu (5. 10.), zrejme rozhodnú o zvýšení ťažby minimálne o 137.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedli pre Reuters tri zdroje oboznámené so záležitosťou. To by znamenalo rovnaký nárast ťažobných kvót ako v októbri. Konečné rozhodnutie však ešte nebolo prijaté, uviedli zdroje.
Aliancia zmenila svoju stratégiu znižovania ťažby a od apríla už zvýšila ťažobné kvóty celkovo o viac ako 2,5 milióna barelov denne, čo predstavuje asi 2,4 % svetového dopytu. Jej cieľom je zvýšenie podielu na trhu.
Ministri energetiky kľúčových ôsmich krajín OPEC+ sa 5. októbra stretnú na online zasadnutí, aby rozhodli o novembrovom objemu ťažby. Aliancia ťaží približne polovicu svetovej ropy a zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) plus Rusko a ďalších spojencov.
Ceny ropy tento rok najprv klesli z viac ako 80 USD (68,54 eura) za barel na začiatku roka, ale od apríla, keď OPEC začal zvyšovať ťažbu, sa väčšinou pohybovali v úzkom pásme 60 USD až 70 USD za barel.
V piatok (26. 8.) sa ceny ropy dostali nad 70 USD za barel a na najvyššiu úroveň od 1. augusta. Podporili ich ukrajinské dronové útoky na ruskú energetickú infraštruktúru.
(1 EUR = 1,1672 USD)
