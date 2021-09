OPEC počíta s rastom dopytu po rope len do roku 2035

Viedeň 28. septembra (TASR) - Globálny dopyt po rope bude rásť ešte do roku 2035. Potom bude z dôvodu prechodu na efektívnejšie a ekologickejšie technológie stagnovať. Uviedla to Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo svojej raz ročne zverejňovanej dlhodobej prognóze, ktorú predložila v utorok vo Viedni.



Krátkodobo však experti OPEC pre najbližšie roky počítajú s výrazným zvýšením dopytu. Pandémia nového koronavírusu a jej negatívny vplyv na svetovú ekonomiku spôsobila, že minulý rok padla priemerná denná globálna spotreba o dobrých 9 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) na približne 91 miliónov barelov.



Kartel predpokladá, že globálna spotreba ropy do roku 2023 stúpne na 101,6 milióna barelov denne, a potom sa krivka rastu spotreby sploští. Prechod na prácu z domu a k videokonferenciám, ktorý podporila pandémia, zníži dopyt v oblasti dopravy, čo obmedzí spotrebu palív.



"Takisto počítame s výraznou expanziou elektrických áut," uviedol generálny tajomník OPEC Mohammad Sanúsí Barkindo. Kartel odhaduje, že podiel áut s elektrickým pohonom z aktuálne nízkych jednociferných úrovní do roku 2025 stúpne takmer na 20 %. OPEC však zdôraznil, že ropa si v dlhodobom horizonte zachová s takmer 30 % najväčší podiel na globálnom energetickom mixe. Veterná a slnečná energia nevytlačí ropu, ale uhlie.