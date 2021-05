OPEC ponechal prognózu tohtoročného dopytu po rope nezmenenú

Londýn 11. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj naďalej počíta s tohtoročným výrazným rastom dopytu po rope, napriek najnovšej nepriaznivej pandemickej situácii v Indii. Optimistické očakávania totiž podporuje výrazný rast dvoch najväčších ekonomík sveta, USA a Číny, navyše, neskôr by sa aj situácia v Indii mala stabilizovať.



OPEC v utorok v najnovšej mesačnej správe uviedol, že dopyt po rope by sa mal tento rok zvýšiť o 5,95 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), teda o 6,6 %. Organizácia tak ponechala svoju prognózu na úrovni spred mesiaca, v ktorom ju zlepšila o 70.000 barelov denne.



Horšie sa však podľa OPEC bude vyvíjať situácia v samotnom 2. kvartáli. V rámci tohto obdobia znížila organizácia odhad dopytu po rope o 300.000 barelov denne. Dôvodom je práve situácia v Indii.



"India momentálne čelí vážnym problémom v súvislosti s ďalšou vlnou pandémie nového koronavírusu. To sa negatívne odrazí na zotavovaní ekonomiky v priebehu 2. štvrťroka, očakávame však, že v 2. polroku sa situácia bude zlepšovať," uviedla organizácia v správe.