OPEC+ potvrdil pôvodný plán zvyšovania ťažby, ceny ropy mierne klesli

Tokio 2. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok zaznamenali pokles, pričom cena ropy Brent skĺzla bližšie k hranici 71 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na rozhodnutie zoskupenia ropných producentov OPEC+ ponechať svoj plán zvyšovania ťažby nezmenený. Vo svete sa pritom zvyšuje počet infikovaných novým koronavírusom a viaceré americké rafinérie, kľúčový zdroj dopytu po rope, zostávajú po hurikáne Ida mimo prevádzky. Na druhej strane, pokles cien ropy bol iba mierny, keďže OPEC+ neustúpil požiadavkám americkej vlády, aby objem ťažby zvýšil ešte viac.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.17 h SELČ 71,32 USD (60,36 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 27 centov.



Klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom. Dosiahla 68,26 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 33 centov.



Zoskupenie OPEC+, ktoré zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, v stredu (1. 9.) rozhodlo, že bude pokračovať v dohodnutom pláne postupného zvyšovania produkcie. V rámci neho OPEC+ zvyšuje ťažbu od augusta až do konca decembra každý mesiac o 400.000 barelov denne.



Americká administratíva pred časom vyzvala OPEC+, aby ťažbu zvýšil výraznejšie. Spojené štáty znepokojujú vysoké ceny ropy, ktoré tlačia na cenu palív. Na rozhodnutie zoskupenia pokračovať v pôvodne nadstavenom tempe zvyšovania ťažby však americká administratíva reagovala nakoniec súhlasne a uviedla, že "je rada, že OPEC+ bude v raste produkcie pokračovať".



Na druhej strane na ceny ropy tlačí zvyšujúci sa počet infikovaných novým koronavírusom a analytici sa obávajú možných nových lockdownov. Navyše, rafinérie v americkom štáte Louisiana budú potrebovať niekoľko týždňov na opätovný reštart po tom, ako sa v minulých dňoch prehnal cez oblasť hurikán Ida. Výsledkom sú rozsiahle výpadky elektrickej energie, dodávok vody a odstávky rafinérií. Takýto vývoj pravdepodobne obmedzí dopyt po rope v oblasti.



(1 EUR = 1,1817 USD)