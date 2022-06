OPEC+ pracuje na kompenzácii nižšej produkcie ropy v Rusku

Viedeň 2. júna (TASR) - Aliancia OPEC+ pracuje na kompenzácii poklesu ruskej produkcie ropy. Uviedli to vo štvrtok dva zdroje, podľa ktorých ruská produkcia už klesla o približne 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne v dôsledku západných sankcií voči Moskve pre inváziu na Ukrajinu.



Jeden zo zdrojov z OPEC+ oboznámený s ruskou pozíciou povedal, že Moskva by mohla súhlasiť s tým, aby iní výrobcovia kompenzovali jej nižšiu produkciu. Ale nemusí sa tak stať na štvrtkovom stretnutí členov aliancie, a nemusí to byť v plnej výške.



Zdroj z Perzského zálivu zase uviedol, že rozhodnutie v tejto záležitosti je na štvrtkovom stretnutí "vysoko pravdepodobné".



Skupina, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších 10 veľkých producentov vrátane Ruska, bude rokovať on-line neskôr vo štvrtok. Všeobecne sa očakáva, že sa bude držať svojho plánovaného mesačného mierneho zvýšenia produkcie aj napriek čoraz napätejšej situácii na globálnom trhu.



Západné sankcie proti Rusku však môžu podľa rôznych odhadov viesť k zníženiu produkcie a exportu druhého najväčšieho svetového vývozcu ropy až o 2 až 3 milióny barelov denne.



Rusko už v apríli ťažilo pod svojimi kvótami v rámci OPEC+ na úrovni 10,44 milióna barelov denne, pričom jeho produkcia dosiahla približne 9,3 milióna barelov denne.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.