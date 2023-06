OPEC+ pravdepodobne na najbližšom zasadnutí neobmedzí ťažbu ropy

Londýn 1. júna (TASR) - Zoskupenie producentov ropy OPEC+ na svojej nadchádzajúcej schôdzke 4. júna pravdepodobne nerozhodne o ďalšej redukcii ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje z prostredia aliancie.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom zodpovedajú za približne 40 % celosvetovej ťažby ropy a 60 % dodávok na globálne trhy. V reakcii na zhoršené vyhliadky globálnej ekonomiky sa v apríli niekoľko členov OPEC+ dohodlo na dobrovoľnom obmedzení produkcie s účinnosťou od mája od konca roka 2023. Spolu so skoršou redukciou dohodnutou začiatkom októbra minulého roka to znamenalo zníženie ťažby o 3,66 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) alebo 4 % globálnej spotreby.



Minulý týždeň saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulazíz bin Salmán, upozornil investorov očakávajúcich pokles cien ropy, aby "dávali pozor," čo by mohlo signalizovať, že OPEC+ pristúpi k ďalšiemu zníženiu produkcie. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak následne uviedol, že od schôdzky OPEC+ vo Viedni neočakáva nové kroky. Rusko sa k predpokladanému výsledku stretnutia vo štvrtok bližšie nevyjadrilo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov iba poznamenal, že vzťahy Moskvy so Saudskou Arábiou sú konštruktívne a založené na vzájomnom rešpekte a dôvere.



(1 EUR = 1,0683 USD)