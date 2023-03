OPEC+ pravdepodobne nezmení svoju ťažobnú politiku na budúci týždeň

Viedeň 30. marca (TASR) - Aliancia OPEC+ pravdepodobne dodrží svoju existujúcu dohodu o znížení produkcie ropy na pondelkovom (3. 4.) stretnutí. Uviedlo to päť delegátov zo skupiny popredných svetových producentov ropy po tom, ako sa ceny ropy zotavili z poklesu na 15-mesačné minimá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ropa sa zotavila z pádu v predchádzajúcom týždni po tom, ako sa zmiernili obavy z globálnej bankovej krízy.



Aliancia OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, má na pondelok naplánované virtuálne stretnutie ministerského monitorovacieho výboru.



"Ťažko očakávať nejaký nový vývoj," povedal jeden zo zdrojov, ktorý nechcel byť menovaný. Ďalší uviedol, že zastavenie vývozu z irackého regiónu Kurdistan a nedávne poklesy cien nie sú dostatočné na to, aby ovplyvnili celkový smer politiky OPEC+ v roku 2023.



Traja ďalší delegáti skonštatovali, že akékoľvek zmeny v ťažobnej politike aliancie na budúci týždeň sú nepravdepodobné. Po týchto rozhovoroch bude ďalšie stretnutie OPEC+ až v júni.



Klesajúce ceny ropy sú problémom pre väčšinu členov OPEC+, pretože ich ekonomiky sa vo veľkej miere spoliehajú na príjmy z ropy. Napriek tomu zdroje z OPEC+ nespomínali žiadne kroky na podporu trhu.



V novembri minulého roka aliancia znížila svoj produkčný cieľ o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo bolo jeho najväčšie zníženie od prvých dní pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020. Saudská Arábia naznačila, že OPEC+ sa bude držať tohto zredukovaného cieľa do konca roka 2023.