Londýn 12. septembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pravdepodobne zhorší svoju prognózu rastu dopytu po rope na rok 2022. Uviedli to v týchto dňoch dva nemenované zdroje zo zoskupenia OPEC+. To tvoria štáty OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom. Dôvodom očakávanej revízie prognózy je rýchlo rastúci počet infikovaných delta variantom nového koronavírusu, čo vyvoláva pochybnosti o rýchlom zotavení trhu s palivami.



Pred viac ako týždňom zdroje z OPEC+ pre agentúru Reuters uviedli, že zoskupenie zvýšilo odhad rastu dopytu po rope v budúcom roku. Zdroje 1. septembra informovali, že experti v rámci zoskupenia ropných producentov upravili odhad rastu dopytu po komodite v roku 2022 na 4,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pôvodná prognóza počítala s rastom dopytu na úrovni 3,28 milióna barelov/deň.



Teraz však nemenované zdroje uviedli, že ostatná prognóza je podľa niektorých členov v zoskupení príliš optimistická, čo signalizuje, že dôjde k revízii odhadu. Malo by sa tak stať v pondelok 13. septembra, keď OPEC zverejní svoju najnovšiu správu o vývoji produkcie a dopytu.



Vlády, firmy a obchodníci na ropnom trhu pozorne sledujú tempo, akým sa zotavuje dopyt po rope od roku 2020, keď v dôsledku pandémie zaznamenal prepad. Slabšie tempo zotavovania bude tlačiť na ceny ropy a naopak, posilní obavy, že dôsledky pandémie, ktorá sa vracia najmä v ázijských krajinách, budú ovplyvňovať správanie spotrebiteľov dlhšie, prípadne už natrvalo.



Ekonómovia poukázali na správu amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA) z 8. septembra, podľa ktorej dopyt po rope v USA prekročí 100 miliónov barelov denne v 2. kvartáli 2022. Pred mesiacom EIA odhadoval, že to bude už v poslednom kvartáli tohto roka.