OPEC predpovedá menší rast dopytu po rope v tomto roku ako IEA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viedeň 11. augusta (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo štvrtok už tretíkrát od apríla znížila svoju prognózu rastu svetového dopytu po rope v roku 2022. Poukázala pritom na ekonomické dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu, vysokú infláciu a snahy o potlačenie pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Prognóza ropného kartelu OPEC kontrastuje s názorom Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá vo štvrtok zvýšila výhľad dopytu po rope.OPEC v mesačnej správe uviedol, že v roku 2022 očakáva nárast dopytu po rope o 3,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne alebo 3,2 %. To je o 260.000 barelov/deň menej ako v predchádzajúcej prognóze.OPEC ponechal svoju predpoveď na rok 2023 nezmenenú a očakáva zvýšenie dopytu o 2,7 milióna barelov ropy denne.Spotreba ropy sa už odrazila z najhoršej úrovne počas pandémie ochorenia COVID-19 a tento rok by mala prekročiť úroveň z roku 2019, a to aj po tom, čo ceny dosiahli rekordné maximá. Vysoké ceny ropy a oživenie šírenia nového koronavírusu v Číne však nahlodali prognózy rastu na rok 2022." uviedol OPEC v správe.Ropný kartel znížil svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v roku 2022 na 3,1 % z 3,5 % a v budúcom roku predpovedá tiež rast o 3,1 % pričom uviedol, že vyhliadky na ďalšie oslabenie zostávajú." uviedol OPEC a dodal: "."OPEC a jeho spojenci z aliancie OPEC+ vrátane Ruska postupne zvyšujú produkciu ropy po jej rekordnom znížení po vypuknutí pandémie v roku 2020.Aliancia OPEC+ však v uplynulých mesiacoch nedokázala plne dosiahnuť plánované zvýšenie produkcie v dôsledku nedostatočných investícií do ropných polí niektorých členov OPEC a pre straty ruskej produkcie.Správa ukázala, že produkcia OPEC v júli vzrástla o 162.000 barelov na 28,84 milióna barelov denne.