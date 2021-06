OPEC+ rokuje o ťažobných kvótach

Londýn 1. júna (TASR) - Skupina najväčších producentov ropy z aliancie OPEC+ na stretnutí v utorok pravdepodobne schváli ďalšie zvýšenie produkcie, keďže sa dopyt po komodite zotavuje.



Aliancia, ktorú tvorí 23 krajín, sa vlani dohodla na prudkom znížení produkcie na podporu cien ropy po tom, ako pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla globálnu ekonomiku. Minulý rok na jar sa ceny ropy dokonca nakrátko prepadli do záporných hodnôt. Ale od začiatku mája začal kartel zmierňovať produkčné limity a zvyšovať ťažbu, keďže sa zdravotná situácia vo vyspelých ekonomikách zlepšuje a ceny ropy sa zotavujú.



„OPEC+ sa momentálne nachádza vo veľmi priaznivej situácii,“ skonštatoval analytik Commerzbank Eugen Weinberg a dodal, že skupina sa pravdepodobne bude držať svojho plánu postupného zvyšovania produkcie.



Ten počíta s nárastom ťažby v období máj-júl o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Na programe utorkovej videokonferencie bude pokračovanie vo vyššej produkcii aj v auguste.



Utorňajšia séria rokovaní sa začala o 13.30 h SELČ stretnutím spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC), ktorý má za úlohu pripraviť podklady pre ministrov energetiky členských štátov aliancie a dohliadať na vykonávanie dohôd. Výbor odporučil pokračovať v dohodnutom tempe zvyšovania ťažby. V júli by tak kartel mal vyprodukovať o ďalších 841.000 barelov ropy denne viac po menšom náraste produkcie v máji a júni. Očakáva sa, že stretnutie ministrov OPEC+ bude nasledovať neskôr popoludní.



Generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Mohammed Barkindo v pondelok (31. 5.) uviedol, že politika aliancie je naďalej „spoľahlivým a rozhodujúcim nástrojom stability na trhu s ropou“.



V rámci aliancie OPEC+ sa Rusko snaží o rýchlejšie zvýšenie produkcie, ale líder ropného kartelu OPEC Saudská Arábia podporuje oveľa opatrnejší prístup a poukazuje pritom na rast nových prípadov nákazy novým koronavírusom v niektorých častiach Ázie. Aj potenciálny návrat Iránu na medzinárodné trhy s ropu je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie ministrov.



Analytici odhadujú, že po júlovom zvýšení ťažby bude OPEC+ udržiavať dodávky na tejto úrovni až do apríla 2022, aj keď je možné dohodu opätovne prerokovať. A ak sa bude dopyt ďalej zotavovať, experti očakávajú tlak na zmeny limitov.