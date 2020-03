OPEC sa dohodol na znížení ťažby ropy o 1,5 mil. barelov denne

Viedeň 5. marca (TASR) - Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa dohodli na ďalšom znížení ťažby ropy o 1,5 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), pričom táto redukcia by platila v 2. štvrťroku. Uviedol to iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Zangání s tým, že tento rozsah redukcie navrhnú ostatným kľúčovým producentom na čele s Ruskom. Cieľom je podpora cien ropy, na ktoré tlačí klesajúci dopyt v dôsledku šíriaceho sa nového typu koronavírusu.



"Rozhodli sme sa, že pri rokovaniach so štátmi mimo OPEC navrhneme dodatočné zníženie produkcie v 2. kvartáli tohto roka o 1,5 milióna barelov denne," povedal Zangání novinárom po zasadnutí štátov OPEC vo Viedni. Zároveň dodal, že Irán je naďalej od produkčných škrtov oslobodený.



Podmienkou uplatnenia novej redukcie je súhlas 10 producentov mimo OPEC na čele s Ruskom. Ako Zangání uviedol, OPEC žiada, aby sa krajiny mimo organizácie podieľali na navrhovanom objeme redukcie jednou tretinou. Znamená to, že 10 štátov by svoju spoločnú produkciu znížilo v 2. kvartáli o 500.000 barelov denne.



Čaká sa najmä na súhlas Ruska, najväčšieho producenta v rámci skupiny mimo OPEC. Krajiny zoskupenia známeho ako OPEC+, čo sú štáty OPEC a producenti mimo organizácie, budú rokovať v piatok 6. marca.