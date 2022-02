OPEC+ sa dohodol na zvýšení ťažby od marca o 400.000 barelov denne

Viedeň 2. februára (TASR) - Najväčší svetoví producenti ropy z aliancie OPEC+ sa v stredu dohodli na ďalšom miernom zvýšení ťažby napriek prudkému nárastu cien komodity a geopolitickému napätiu, ktoré otriasa trhom.



Skupina 23 krajín na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom zvýši v marci ťažbu o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého bude aliancia pokračovať vo svojej doterajšej politike postupného a mierneho zvyšovania produkcie.



Prieskum agentúry Bloomberg však ukázal, že niektorí z 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) mali už v januári problém zvýšiť dodávky ropy na trhy pre nedostatočné investície alebo nepokoje. To prispelo k rastu cien komodity.



Ceny ropy minulý mesiac vyleteli na sedemročné maximum a prekročili hranicu 90 USD (79,93 eura) za barel. To vyvoláva obavy z ich návratu na trojciferné čísla, keďže dodávky od ropného kartelu a jeho 10 spojencov z aliancie OPEC+, ako aj z ďalších krajín, nedokážu držať krok s prudkým oživením dopytu po rope po pandémii. Rast cien ropy tak vytlačil infláciu na úroveň, ktorá frustruje centrálne banky a spôsobuje krízu životných nákladov pre milióny ľudí.



Podľa prieskumu Bloomberg 13 členov OPEC zvýšilo ťažbu v januári len o 50.000 barelov denne a ďalších 10 producentov z OPEC+ o 160.000 barelov denne. Cieľom bol pritom nárast produkcie o 400.000 barelov/deň. Tieto čísla sú založené na údajoch o sledovaní lodí, informáciách od úradníkov a odhadoch konzultantov vrátane Rystad Energy AS a JBC Energy GmbH.



(1 EUR = 1,1260 USD)