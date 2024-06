OPEC+ sa pravdepodobne dohodne na pokračovaní obmedzenia ťažby ropy

Londýn 2. júna (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom sa v nedeľu pravdepodobne dohodnú na predĺžení obmedzenia ťažby ropy do konca tohto roka a možno aj do roku 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Kľúčoví producenti združení vo formáte OPEC+ sa snažia podporiť trh s ropou v situácii, keď globálny dopyt rastie pomalým tempom, vysoké úrokové sadzby brzdia ekonomiku a konkurencia zo strany USA sa stupňuje.



Ceny ropy sa v súčasnosti pohybujú okolo 80 amerických dolárov (73,72 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), čo je menej, ako mnohí členovia OPEC+ potrebujú na vyrovnanie svojich rozpočtov. Obavy z pomalého rastu dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy, tlačia ceny nadol a mnohí analytici očakávajú, že ropný kartel predĺži produkčné škrty.



Členovia OPEC+ pristúpili od konca roka 2022 k sérii hlbokých obmedzení ťažby. V súčasnosti ju znižujú celkovo o 5,86 milióna barelov denne (bpd), čo predstavuje približne 5,7 % globálneho dopytu. Zníženia zahŕňajú 3,66 milióna bpd zo strany členov OPEC+ platné do konca roka 2024 a 2,2 milióna bpd, ku ktorým pristúpili dobrovoľne viacerí členovia a ktorých platnosť vyprší koncom júna.



Nedeľňajšia dohoda by mohla zahŕňať predĺženie niektorých alebo všetkých škrtov vo výške 3,66 milióna bpd do roku 2025 a čiastočné alebo úplné predĺženie dobrovoľných škrtov vo výške 2,2 milióna bpd do tretieho alebo štvrtého štvrťroka 2024, uviedli zdroje agentúry Reuters.



Krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k väčším zníženiam ako sú tie, na ktorých sa dohodla širšia skupina, sú Alžírsko, Irak, Kazachstan, Kuvajt, Omán, Rusko, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.



Zástupcovia skupiny budú mať v nedeľu sériu online a osobných rokovaní, ktoré sa začali približne o 11.30 h SELČ rozhovormi na ministerskej úrovni. Niekoľko kľúčových ministrov, najmä z krajín, ktoré pristúpili k dobrovoľným škrtom, odletelo do Rijádu, hlavného mesta Saudskej Arábie, uviedli zdroje. Ďalší ministri sa k rokovaniam pripoja online.



(1 EUR = 1,0852 USD)