OPEC+ sa údajne dohodol na zvýšení ťažby v máji
V dôsledku vojny je fakticky zablokovaný Hormuzský prieliv, čo obmedzuje vývoz ropy z kľúčových štátov ropného zoskupenia - Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Iraku.
Autor TASR
Londýn 5. apríla (TASR) - Zoskupenie OPEC+ sa pred svojou nedeľnou schôdzkou v zásade dohodlo na zvýšení kvót na ťažbu ropy na mesiac máj o 206.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s rokovaniami.
Toto zvýšenie však pravdepodobne zostane väčšinou len na papieri, keďže kľúčoví členovia skupiny nie sú schopní zvýšiť ťažbu kvôli vojnovému konfliktu USA a Izraela s Iránom, napísala agentúra Reuters. OPEC+ zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom.
Nedeľné rokovania OPEC+ sa mali začať okolo 14.00 h SEČ, najskôr na úrovni Spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC), ktorý však nerozhoduje o politike ťažby. Potom sa osem členov OPEC+ zíde na samostatných rozhovoroch, pričom sa už v zásade dohodli na zvýšení ťažobných kvót o 206.000 barelov denne, uviedli tri zdroje agentúry Reuters. Zvýšenie v rovnakom objeme platí aj v apríli na základe rozhodnutia, ktoré padlo 1. marca, práve v čase, keď vojna začala narúšať dodávky ropy.
V dôsledku vojny je fakticky zablokovaný Hormuzský prieliv, čo obmedzuje vývoz ropy z kľúčových štátov ropného zoskupenia - Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Iraku. Infraštruktúra ropného priemyslu v Perzskom zálive je navyše vážne poškodená iránskymi raketovými a dronovými útokmi. Problémy so zvýšením produkcie by malo aj Rusko vzhľadom na západné sankcie a škody súvisiace s jeho vojnou proti Ukrajine.
Toto zvýšenie však pravdepodobne zostane väčšinou len na papieri, keďže kľúčoví členovia skupiny nie sú schopní zvýšiť ťažbu kvôli vojnovému konfliktu USA a Izraela s Iránom, napísala agentúra Reuters. OPEC+ zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom.
Nedeľné rokovania OPEC+ sa mali začať okolo 14.00 h SEČ, najskôr na úrovni Spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC), ktorý však nerozhoduje o politike ťažby. Potom sa osem členov OPEC+ zíde na samostatných rozhovoroch, pričom sa už v zásade dohodli na zvýšení ťažobných kvót o 206.000 barelov denne, uviedli tri zdroje agentúry Reuters. Zvýšenie v rovnakom objeme platí aj v apríli na základe rozhodnutia, ktoré padlo 1. marca, práve v čase, keď vojna začala narúšať dodávky ropy.
V dôsledku vojny je fakticky zablokovaný Hormuzský prieliv, čo obmedzuje vývoz ropy z kľúčových štátov ropného zoskupenia - Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Iraku. Infraštruktúra ropného priemyslu v Perzskom zálive je navyše vážne poškodená iránskymi raketovými a dronovými útokmi. Problémy so zvýšením produkcie by malo aj Rusko vzhľadom na západné sankcie a škody súvisiace s jeho vojnou proti Ukrajine.