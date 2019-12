OPEC smeruje k výraznejšiemu zníženiu ťažby

Viedeň 4. decembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) chce výraznejšie znížiť svoju produkciu. Rusko, jej najväčší spojenec z aliancie OPEC+, zatiaľ svoje stanovisko nezverejnilo.



Členovia OPEC sa stretnú vo štvrtok (5.12.) vo Viedni a následne v piatok (6.12.) budú rokovať s Ruskom a ďalšími veľkými producentmi z aliancie OPEC+.



Aliancia obmedzuje svoju produkciu od roku 2017, aby podporila ceny ropy a prispela k zníženiu nadmernej ponuky na trhoch po prudkom náraste ťažby v USA, ktoré sa stali najväčším svetovým producentom čierneho zlata.



Na budúci rok pritom hrozí, že aj ďalšie krajiny mimo OPEC, ako sú Brazília a Nórsko, zvýšia ťažbu, a tým aj riziko nadmernej ponuky.



Akcie OPEC v minulosti rozhnevali prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý opakovane žiadal lídra kartelu - Saudskú Arábiu, aby znížila ceny ropy, ak chce, aby Washington poskytoval Rijádu vojenskú podporu proti jeho odvekému súperovi Iránu.



V ostatných mesiacoch sa však Trump mlčí a nevyjadruje k politike OPEC. Čaká ho totiž boj o znovuzvoleniu v novembri budúceho roku a ceny benzínu sa pravdepodobne opäť stanú horúcou politickou témou.



Prebiehajúci obchodný spor medzi USA a Čínou tiež zatemnil výhľad svetovej ekonomiky aj dopytu po rope v roku 2020.



Irak, druhý najväčší producent ropy v rámci OPEC, v utorok (3.12.) uviedol, že kľúčoví členovia kartelu podporujú prehĺbenie limitov na ťažbu v aliancii OPEC+ zo súčasnej úrovne 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje 1,2 % svetového dopytu.



Platnosť súčasnej dohody vyprší v marci 2020 a dva zdroje z OPEC naznačili, že sa predĺži najmenej do júna. Omán v stredu povedal, že jeho delegácia odporučí predĺženie škrtov do konca roku 2020.



Saudská Arábia potrebuje vyššie ceny ropy, aby podporila svoje rozpočtové príjmy aj očakávaný predaj akcií štátneho ropného gigantu Saudi Aramco.



Limity OPEC pomohli zvýšiť ceny ropy v uplynulom roku. Podľa zdrojov z Iraku by sa nové limity na ťažbu mohli zvýšiť na 1,6 milióna barelov/deň. Ďalšie zdroje z OPEC zase tvrdia, že Rijád naliehal na partnerov z Iraku a Nigérie, aby zlepšili dodržiavanie kvót, čo by mohlo priniesť ďalšie zníženie ťažby až o 400.000 barelov denne.



Ale nie všetci členovia OPEC sú presvedčení o potrebe výraznejšej redukcie ťažby. Jeden z delegátov sa domnieva, že tento krok podporí ceny, a to pomôže urýchliť nový nárast produkcie ropy v USA.



Rusko, ktoré nie je členom OPEC, sa ešte nerozhodlo, či akceptuje návrh na väčšiu redukciu svojej ťažby, ako je súčasných 228.000 barelov denne. Jeho firmy totiž tvrdia, že je ťažké znížiť výkon v zimných mesiacoch, keď pre nízke teploty produkujú pri ťažbe zemného plynu veľa kondenzátu, tzv. ľahkej ropy.



Ruský minister energetiky Alexander Novak v utorok (3.12.) povedal, že Moskva ešte musí dokončiť svoju pozíciu na rokovaniach.



Zdroj oboznámený s postojom Moskvy sa domnieva že tento týždeň „s najväčšou pravdepodobnosťou“ dosiahne konsenzus s OPEC, potrebuje len vyriešiť niekoľko otázok. Jednou z nich je spôsob meria ťažby, do ktorej sa v Rusku započítava aj kondenzát plynu, čo iní výrobcovia nerobia.