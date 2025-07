OPEC: Svetovej ekonomike by sa v druhom polroku mohlo dariť lepšie

Rijád 15. júla (TASR) - Globálnej ekonomike by sa v druhej polovici roka mohlo dariť lepšie, ako sa očakáva, a to aj napriek obchodným konfliktom. Uviedla to v utorok Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Predpovedá tiež, že spotreba ropy v rafinériách zostane zvýšená v dôsledku letného cestovania, čo pomôže podporiť vyhliadky dopytu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ropný kartel OPEC vo svojej správe, ktorú aktualizuje každý mesiac, predpovedá, že globálny hrubý domáci produkt (HDP) by mal v roku 2025 vzrásť o 2,9 % a v roku 2026 o 3,1 %, ako predpokladal už v máji a júni. Poznamenal pritom, že svoju prognózu založil na „zdravom raste“, ktorý svetová ekonomika preukázala v prvej polovici roka.



OPEC potvrdil tiež svoje predchádzajúce odhady pre kľúčové ekonomiky. Očakáva pritom hospodársky rast v Spojených štátoch v tomto roku o 1,7 % a v roku 2026 o 2,1 %, v Japonsku o 1 % v roku 2025 a 0,9 % v roku 2026, v eurozóne o 1 % v tomto roku a o 1,1 % v roku 2026, v Číne o 4,6 % v roku 2025 a 4,5 % v roku 2026, v Indii o 6,5 % v rokoch 2025 aj 2026, v Brazílii o 2,3 % v roku 2025 a 2,5 % v roku 2026 a v Rusku o 1,8 % v roku 2025 a 1,5 % v roku 2026.



„India, Čína a Brazília zatiaľ prekonávajú očakávania, zatiaľ čo Spojené štáty a eurozóna zaznamenávajú pokračujúce oživenie,“ uviedol OPEC v správe. „Vďaka tomu by ekonomický rast v druhej polovici roka 2025 mohol byť lepší, ako sa v súčasnosti očakáva.“



OPEC vo svojej júlovej správe ďalej predpovedá, že globálny dopyt po rope stúpne o 1,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo sa tiež zhoduje s prognózou v máji a júni. V rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá nárast dopytu o 100.000 barelov denne. A v štátoch, ktoré nie sú členmi OECD, o 1,2 milióna barelov denne.



Širšia skupina producentov z aliancie OPEC+, ktorú tvorí 12 členov OPEC a ich spojenci vrátane Ruska, už dodáva viac barelov ropy na trhy, aby po rokoch obmedzenej produkcie znovu získala podiel na trhu. Správa tak ukázala, že v júni OPEC+ vyťažil 41,56 milióna barelov denne, čo je o 349.000 barelov denne viac ako v máji.