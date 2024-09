OPEC+ údajne diskutuje o odložení zvýšenia produkcie ropy v októbri

LONDÝN 4. septembra (TASR) - Producenti ropy z aliancie OPEC+ rokujú o odložení plánovaného zvýšenia ťažby na budúci mesiac, keďže ceny ropy klesajú a dosiahli už najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Uviedli to tri zdroje zo skupiny, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ešte minulý týždeň sa pritom zdalo, že skupina bude pokračovať v plánoch na zvýšenie ťažby o 180.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v októbri, ale výkyvy na trhu a pokles cien komodity pre slabý výhľad na dopyt vyvolali u OPEC+ obavy, uviedol jeden zo zdrojov.



"Existujú návrhy na odklad zvýšenia ťažby," povedal jeden zo zdrojov. Ďalší dodal, že v tejto fáze sa zdá, že odklad je "veľmi pravdepodobný".



Osem členov OPEC+ by malo v októbri zvýšiť produkciu o 180.000 barelov denne v rámci plánu začať s rušením niektorých limitov na ťažbu, ktoré viedli k poklesu produkcie o 2,2 milióna barelov denne, pričom zvyšné obmedzenia by mali zostať v platnosti do konca budúceho roka.