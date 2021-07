OPEC+ uviazol v slepej uličke pre zriedkavý spor členov kartelu

Rijád 6. júla (TASR) - Spor medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) vykoľajil dohodu o ťažobných kvótach aliancie OPEC+ od augusta. Nezhody medzi donedávna blízkymi spojencami sú zriedkavými javom a vyústili do odvolania pondelkových (5. 7.) rokovaní celej aliancie.



SAE sa ostro postavili proti navrhovanej dohode najväčších svetových producentov z aliancie, ktorú tvorí 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalších 10 veľkých producentov na čele s Ruskom, o zvýšení ťažby od augusta. To spôsobilo patovú situáciu, ktorá by mohla vykoľajiť snahy o obmedzenie rastu cien ropy uprostred krehkého zotavovania globálnej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



„Je to celá skupina verzus jedna krajina, čo je smutné, ale takáto je realita,“ uviedol saudský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán a naznačil, že SAE sa ocitli v izolácii v rámci OPEC+.



Pondelkové rokovania boli odvolané a odložené na neurčito, uviedol pre agentúru AFP zdroj blízky bloku OPEC+.



Skupina od mája skupina postupne zvyšovala produkciu ropy po tom, ako ju pred viac ako rokom prudko znížila, keď pandémia nového koronavírusu potlačila dopyt.



Aktuálny návrh počíta so zvýšením produkcie o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne každý mesiac od augusta do decembra. Na konci roka by tak mala aliancia pumpovať na trh ďalšie 2 milióny barelov ropy denne. Počíta tiež s predĺžením dohody o ťažobných limitoch do konca roka 2022. Pôvodne má totiž vypršať v apríli 2022.



Spojené arabské emiráty sú však ochotné podporiť iba krátkodobé zvýšenie a požadujú tiež lepšie podmienky na predĺženie dohody do konca roka 2022. Podľa SAE sú doterajšie kvóty nespravodlivé a vyzývajú na revíziu ich základnej úrovne produkcie, z ktorej sa počítajú kvóty.



Emiráty totiž pred krízou investovali miliardy dolárov do zvyšovania produkčnej kapacity a tvrdia, že ich základná hodnota bola stanovená príliš nízko v čase, keď OPEC+ uzavrel svoj pakt o obmedzení dodávok.



Konkrétne, limit na ťažbu SAE bol vypočítaný z objemu ich produkcie v roku 2018, keď bola stanovená ich maximálna kapacita na úrovni 3,168 milióna barelov denne. Ale medzitým investície do nových projektov priniesli zvýšenie kapacity SAE takmer na 4 milióny barelov. Emiráty preto požadujú, aby sa nanovo prehodnotili základné limity a aby sa v ich prípade brala do úvahy nová kapacita, čím by sa zabezpečili „spravodlivé podmienky pre všetky strany“. SAE chcú zvýšenie svojho limitu na 3,8 milióna barelov/deň.



„Spojené arabské emiráty požadujú, aby bola v novej dohode spravodlivosť. Je to naše zvrchované právo požadovať reciprocitu so zvyškom krajín,“ uviedol v nedeľu (4. 7.) v televíznom rozhovore minister energetiky SAE Suhajl Mazrúí. „Je nerozumné prijímať ďalšiu nespravodlivosť a obetu, boli sme trpezliví,“ povedal pre Sky News Arabia.



Tieto komentáre boli neobvykle otvorené v regióne, kde sa spory zvyčajne riešia diskrétne za múrmi paláca.



Saudský princ odmietol ustúpiť tlaku Abú Zabí a vyhlásil, že predĺženie platnosti dohody do konca roka 2022 je nevyhnutné pre stabilný trh s energiou.



Absencia dohody by mohla viesť k prudkému zvýšeniu cien ropy, čo by ohrozilo stále len mierne globálne zotavovanie z pandémie. Hrozí tiež rozpad aliancie OPEC+, čo by zase mohlo spustiť cenovú vojnu, ktorá by spôsobila globálnu ekonomickú katastrofu.



Minulý rok viedol podobný spor vo veci ťažobných kvót medzi Saudskou Arábiou a Ruskom k agresívnej cenovej vojne, ktorá prehĺbila cenový kolaps vyvolaný pandémiou. Spojené arabské emiráty však zostali pevné a pozastavili rozhovory s OPEC+.



Aliancia musí pritom opatrne manévrovať na zložitom trhu, ktorý síce aktuálne zažíva prudký nárast dopytu, ale ten môže byť krehký vzhľadom na rýchle šírenie nového variantu delta vo svete. Situáciu môže tiež skomplikovať návrat iránskej ropy na trhy v strednodobom časovom horizonte. Navyše, súčasné vysoké ceny vyvolávajú nespokojnosť veľkých spotrebiteľov ropy, ako je India, ktorí sa snažia o zotavenie svojich ekonomík.