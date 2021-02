OPEC+ v decembri dodržal na 99 % svoje limity na dodávky ropy na trhy

Viedeň 1. februára (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ odhadujú, že v decembri dodržali na 99 % svoje limity na dodávky ropy na trhy. Uviedol to v pondelok predstaviteľ aliancie, ktorý nechcel byť menovaný.



Aliancia OPEC+ združuje 23 krajín a v januári si dala za cieľ znížiť dodávky ropy na trhy o u 7,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), čo predstavuje asi 7 % globálnych dodávok. Dohodli sa tiež na zvýšení ťažby od decembra o 500.000 barelov v rámci plánu na zmiernenie škrtov.



Údaje o dodržiavaní dohody v decembri sú predbežné a musí ich preskúmať tzv. spoločný technický výbor skupiny. Aliancia OPEC+ sa vlani v apríli dohodla na bezprecedentnom obmedzení dodávok ropy na trhy po tom, čo uzemnenie lietadiel v dôsledku pandémie nového koronavírusu a rozsiahle blokády ekonomík na celom svete spôsobili pád cien ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa od vlaňajšieho minima už takmer strojnásobila, aj keď stále zostáva pod úrovňou, ktorú väčšina producentských krajín potrebuje na vyrovnanie svojich rozpočtov.



V decembri bola implementácia dohody na úrovni 103 % medzi členmi OPEC a na úrovni 93 % v prípade jej partnerov zo širšej aliancie OPEC+, kam patria napríklad Rusko a Kazachstan.



Spoločný technický výbor predloží svoje hodnotenie spoločnému ministerskému monitorovaciemu výboru, ktorý sa stretne v stredu (3. 2.), aby prediskutoval stratégiu aliancie. Podľa delegátov, ktorí nechceli byť menovaní, je nepravdepodobné, že by ministerský výbor odporučil akékoľvek zmeny ťažobnej politiky.



Po miernom zvýšení januárovej produkcie sa aliancia OPEC+ rozhodla ponechať limity na ťažbu vo februári a marci na nezmenenej úrovni. Saudská Arábia, najvplyvnejší člen ropného kartelu, sa však zaviazala v uvedenom období jednostranne znížiť dodávky na trhy o 1 miliónov barelov denne. A Irak, ktorý je po Saudskej Arábii a Rusku najväčším producentom v rámci OPEC+, oznámil redukciu dennej produkcie v januári a februári na 3,6 milióna barelov, aby tak vyrovnal vlaňajšie porušenie svojej kvóty. To znamenalo zníženie dodávok oproti decembru o zhruba 250.000 barelov denne.



OPEC+ usporiada začiatkom marca zasadnutie ministrov energetiky, na ktorom sa má rozhodnúť o ďalších krokoch.