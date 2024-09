OPEC+ v decembri podľa plánu zvýši produkciu ropy

Dubaj 26. septembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ v decembri podľa plánu zvýšia ťažbu. Ale vplyv tohto kroku na trh s ropu bude malý, keďže niektorí členovia znížia doterajšiu produkciu nad dohodnutý limit v septembri aj v nasledujúcich mesiacoch. Uviedli to vo štvrtok dva zdroje z OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa zdrojov tento plán nepredstavuje žiadnu významnú zmenu oproti existujúcej politike. Noviny Financial Times v tejto súvislosti informovali, že Saudská Arábia dodrží dohody týkajúce sa ťažby a upustila od svojho neoficiálneho cieľa dostať ceny ropy na hranicu 100 USD (89,65 eur) za barel (1 barel = 159 litrov).



Ropný kartel OPEC a jeho líder Saudská Arábia opakovane uviedli, že necielia na určitú cenu a rozhodujú sa na základe trhových fundamentov a v záujme vyváženia ponuky a dopytu.



Zvýšenie produkcie OPEC+ v decembri bude sprevádzať postupná redukcia ťažby malého počtu členov aliancie, ktorí v predchádzajúcom období prekročili svoje ťažobné kvóty, uviedol jeden zo zdrojov.



Aliancia, ktorú tvoria členovia OPEC a ich spojenci, ako je Rusko, by mala v decembri zvýšiť produkciu o 180.000 barelov denne. Irak a Kazachstan sa zaviazali, že v septembri znížia svoju ťažbu o 123.000 barelov denne, aby tak kompenzovali predchádzajúcu produkciu nad dohodnuté úrovne.



OPEC+ v súčasnosti dodáva na trh celkovo o 5,86 milióna barelov ropy denne menej, čo zodpovedá približne 5,7 % globálneho dopytu. Začiatkom tohto mesiaca aliancia odložila plán na zvýšenie produkcie po tom, čo ceny ropy klesli na deväťmesačné minimum.



Ministri OPEC+, tzv. Spoločný ministerský monitorovací výbor, sa majú stretnúť 2. októbra, aby zhodnotili situáciu na trhu. Neočakáva sa, že urobí nejaké zmeny v ťažobnej politike.



Ruský vicepremiér Alexander Novak vo štvrtok povedal, že v plánoch OPEC+, aby sa od decembra začalo s postupným rušením ťažobných obmedzení, nedošlo k žiadnym zmenám.



Škrty zo strany Iraku a Kazachstanu sú tzv. kompenzačné škrty za predchádzajúce prekročenie ťažobných kvót. Ďalšie takéto škrty sú sľúbené v neskorších mesiacoch tohto roka a v roku 2025.



Ministri OPEC+ by sa mohli opäť stretnúť v novembri, uviedol tretí zdroj OPEC+.



(1 EUR = 1,1155 USD)