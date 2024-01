OPEC v januári znížil produkciu ropy najviac od júla 2023

Viedeň 31. januára (TASR) - Ťažba ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v januári medzimesačne klesla najstrmšie od júla 2023. Vyplýva to z prieskumu agentúry Reuters. Prispeli k tomu nové dobrovoľné obmedzenia produkcie niekoľkých členov ropného kartelu na základe dohody širšej aliancie OPEC+. Nepokoje zároveň obmedzili ťažbu v Líbyi.



Podľa prieskumu OPEC tento mesiac vyprodukoval 26,33 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. To je o 410.000 barelov/deň menej ako v decembri. Decembrový údaj je bez Angoly, ktorá odišla z OPEC.



Tento pokles ťažby znamená tiež ďalšie zníženie trhového podielu OPEC, ktorý začal obmedzovať produkciu koncom roka 2022, aby podporil cenu komodity a zmiernil vplyv zvýšenia produkcie z krajín mimo OPEC, ako sú Brazília a Spojené štáty.



V januári došlo k najväčšiemu poklesu ťažby v Líbyi, jedného z členov OPEC, od ktorého sa nevyžaduje obmedzenie produkcie. Dôvodom boli nepokoje, ktoré viedli k uzavretiu ropného poľa Šarara, jedného z najväčších v krajine.



Niektorí členovia OPEC sa zaviazali k dobrovoľným škrtom počas dvoch kôl, v apríli 2023 a novembri 2023. A Saudská Arábia sa rozhodla pre ďalšie dobrovoľné zníženie produkcie. Napriek tomu však bola ťažba v januári o 214.000 barelov/deň nad predpokladaným cieľom OPEC najmä preto, že Irak, Nigéria a Gabon vyprodukovali viac ako boli ich ciele, zistil prieskum.



Irak a Kuvajt síce znížili produkciu o 140.000 barelov denne v rámci nového kola dobrovoľných škrtov, ale iracká produkcia aj tak zostala 141.000 barelov denne nad cieľom, ktorý si krajina sama určila pre 1. štvrťrok.



Ďalšie najväčšie zníženie prišlo z Iránu, ktorý je tiež oslobodený od kvót. Irán stále dodáva na trh objemy blízko päťročného maxima, ktoré dosiahol vlani v novembri, a to aj napriek americkým sankciám.



Alžírsko znížilo produkciu o 40.000 barelov denne, pričom zaviedlo väčšinu svojich dobrovoľných škrtov.



Na druhej strane Saudská Arábia mierne zvýšila produkciu o 40.000 barelov denne, hoci sa priblížila k svojmu cieľu, ktorým je približne 9 miliónov barelov denne. Najväčší exportér ropy predĺžil dobrovoľné zníženie ťažby o 1 milión barelov/deň aj na 1. štvrťrok v rámci novembrovej dohody OPEC+.