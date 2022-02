OPEC+ v januári zvýšil ťažbu na úroveň 129 % dohodnutého objemu

Viedeň 21. februára (TASR) - Najväčší svetoví producenti ropy z aliancie OPEC+ v januári zvýšili ťažbu na úroveň 129 % dohodnutých kvót. Uviedol to zdroj zo skupiny producentov, podľa ktorého to naznačuje, že niektorí členovia aliancie sa ďalej snažia zvyšovať svoju produkciu.



Januárový údaj je porovnateľný so 122 % v decembri a 117 % v novembri 2021.



Produkcia členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pritom v januári dosiahla 133 % dohodnutého objemu, zatiaľ čo ďalší veľkí výrobcovia z aliancie, ktorí nie sú členmi OPEC, dosiahli produkciu na úrovni 123 %, dodal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.