OPEC zhoršil prognózu dopytu po rope v tomto aj budúcom roku

Londýn 11. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zhoršila svoj odhad globálneho dopytu po rope v tomto aj budúcom roku. Ako dôvod uviedla slabšie než pôvodne očakávané vyhliadky ekonomiky a rast počtu infikovaných novým koronavírusom vo svete.



V najnovšej prognóze zverejnenej v stredu OPEC uviedol, že v roku 2020 počíta s medziročným poklesom dopytu o 9,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Oproti prognóze spred mesiaca to znamená zhoršenie o 300 miliónov barelov denne, keď v polovici októbra počítal s poklesom globálneho dopytu o 9,5 milióna barelov/deň.



Čo sa týka budúceho roka, OPEC najnovšie odhaduje, že dopyt po rope vzrastie, a to o 6,2 milióna barelov denne. Aj to znamená revíziu októbrovej prognózy smerom nadol. V októbri organizácia zverejnila, že v roku 2021 by globálny dopyt po rope mal vzrásť o 6,5 milióna barelov denne. Od júla tak OPEC neustále zhoršuje odhad budúcoročného dopytu, pričom v júli uvádzal, že dopyt sa zvýši o 7 miliónov barelov/deň.



Podľa OPEC je revízia prognózy dopytu po rope dôsledkom zhoršovania odhadu vývoja ekonomík z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), keďže mnohé krajiny musia pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu zavádzať nové karanténne opatrenia. To sa odrazí na vývoji priemyslu a dopravy v budúcom roku.



Trhy teraz čakajú na schôdzku štátov OPEC s ďalšími kľúčovými producentami na čele s Ruskom, s ktorými tvoria zoskupenie OPEC+. Stretnutie sa uskutoční 30. novembra a 1. decembra, pričom by na ňom mali diskutovať o ďalšom postupe v oblasti produkčných kvót.