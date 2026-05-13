< sekcia Ekonomika
OPEC zhoršil výhľad globálneho rastu dopytu po rope na tento rok
Podľa OPEC sa globálny dopyt po rope zvýši tento rok o 1,17 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pôvodne počítal s rastom až o 1,38 milióna barelov/deň.
Autor TASR
Viedeň 13. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zhoršila vyhliadky rastu svetového dopytu po rope v tomto roku. Pripojila sa tak k ďalším inštitúciám v tejto oblasti, ako je napríklad Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Aj tá svoju pôvodnú prognózu dopytu po rope upravila pre vojnu na Blízkom východe smerom nadol. V porovnaní s IEA je však OPEC optimistickejší. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa OPEC sa globálny dopyt po rope zvýši tento rok o 1,17 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pôvodne počítal s rastom až o 1,38 milióna barelov/deň.
Naopak, v roku 2027 očakáva zotavenie dopytu. Predpokladá, že dopyt po rope sa zvýši o 1,54 milióna barelov denne, čo je o 200.000 barelov/deň viac, než uvádzal v pôvodnej prognóze.
Nový odhad OPEC je optimistickejší než v prípade IEA. Tá už skôr v stredu zverejnila, že v dôsledku konfliktu na Blízkom východe klesne celosvetový dopyt po rope tento rok o 418.000 barelov denne. Organizácia tak zhoršila svoju prognózu o 334.000 barelov/deň v porovnaní s aprílovým odhadom, keď predpokladala pokles o 84.000 barelov denne.
Čo sa týka 2. štvrťroka tohto roka, globálny dopyt po rope by mal podľa OPEC predstavovať v priemere 104,57 milióna barelov denne. V porovnaní s odhadom spred mesiaca to predstavuje pokles, keďže minulý mesiac OPEC očakával globálny dopyt v 2. kvartáli na úrovni 105,07 milióna barelov/deň. Pritom už správa z apríla predstavovala zníženie pôvodného odhadu svetového dopytu po rope o 500.000 barelov denne.
Podľa OPEC sa globálny dopyt po rope zvýši tento rok o 1,17 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pôvodne počítal s rastom až o 1,38 milióna barelov/deň.
Naopak, v roku 2027 očakáva zotavenie dopytu. Predpokladá, že dopyt po rope sa zvýši o 1,54 milióna barelov denne, čo je o 200.000 barelov/deň viac, než uvádzal v pôvodnej prognóze.
Nový odhad OPEC je optimistickejší než v prípade IEA. Tá už skôr v stredu zverejnila, že v dôsledku konfliktu na Blízkom východe klesne celosvetový dopyt po rope tento rok o 418.000 barelov denne. Organizácia tak zhoršila svoju prognózu o 334.000 barelov/deň v porovnaní s aprílovým odhadom, keď predpokladala pokles o 84.000 barelov denne.
Čo sa týka 2. štvrťroka tohto roka, globálny dopyt po rope by mal podľa OPEC predstavovať v priemere 104,57 milióna barelov denne. V porovnaní s odhadom spred mesiaca to predstavuje pokles, keďže minulý mesiac OPEC očakával globálny dopyt v 2. kvartáli na úrovni 105,07 milióna barelov/deň. Pritom už správa z apríla predstavovala zníženie pôvodného odhadu svetového dopytu po rope o 500.000 barelov denne.