OPEC zhoršila prognózu dopytu po rope v tomto roku

Viedeň 12. augusta (TASR) - Dopyt po rope by mal tento rok klesnúť viac, než Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pôvodne predpokladala. Poukazuje na to nová prognóza OPEC.



Podľa OPEC klesne tohtoročný dopyt po rope o 9,06 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V odhade spred mesiaca počítala organizácia s tohtoročným poklesom dopytu o 8,95 milióna barelov denne (bpd). Dôvodom je pokračovanie nepriaznivej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Ceny ropy sa po nástupe pandémie v jarných mesiacoch prepadli, keď šírenie nového koronavírusu výrazne zasiahlo do cestovania a ekonomickej aktivity po celom svete. Aj keď viaceré krajiny začali začiatkom leta opatrenia zmierňovať, obavy z nástupu druhej vlny pandémie zabránili výraznejšiemu rastu cien ropy. OPEC predpokladá, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.



"Vývoj cien ropy a ropných produktov budú aj v 2. polroku tohto roka ovplyvňovať obavy z možnej druhej vlny infekcie, čo by znamenalo vyššie svetové zásoby ropy," uviedla organizácia v najnovšej správe.



Čo sa týka odhadu na budúci rok, OPEC zatiaľ ponechala prognózu nezmenenú. Tak ako v júli, aj teraz očakáva, že dopyt po rope sa v roku 2021 zvýši o 7 miliónov barelov denne. Organizácia však zároveň upozornila na neistoty, ktoré by mohli spotrebu ropy v budúcom roku negatívne ovplyvniť. K tým patrí vývoj dopytu po leteckej doprave, ďalej ekologickejšie autá s nižšou spotrebou a zvýšená konkurencia zo strany iných palív.