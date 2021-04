OPEC zlepšil odhad rastu dopytu po rope, počíta so slabnutím pandémie

Viedeň 13. apríla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zlepšila prognózu rastu dopytu po rope v tomto roku. Očakáva, že pandémia nového koronavírusu postupne zoslabne, čo sa odrazí na raste ekonomík a vyššom dopyte po komodite.



Organizácia v utorok v najnovšej mesačnej správe informovala, že dopyt po rope by sa mal v tomto roku zvýšiť o 5,95 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s odhadom rastu dopytu z minulého mesiaca je to zlepšenie prognózy o 70.000 barelov denne.



"Vzhľadom na pokračujúci vakcinačný program očakávame, že intenzita šírenia choroby COVID-19 sa bude zmierňovať. To by mohlo zmierniť aj požiadavky na sociálny dištanc a obmedzenia v cestovaní, čo dáva šancu na zvýšenie mobility," uviedol OPEC.



Organizácia tak svoj odhad dopytu opäť zlepšila po miernom vylepšení prognózy v marci. Do dnešných dní však nedosiahla čísla z júla minulého roka. Vtedy OPEC odhadoval rast dopytu po komodite v roku 2021 o 7 miliónov barelov denne.



Čo sa týka globálneho rastu ekonomiky, OPEC odhaduje, že by mal tento rok dosiahnuť 5,4 %. Aj v tomto prípade organizácia zlepšila svoj pôvodný odhad, v rámci ktorého počítala s rastom na úrovni 5,1 %.