OPEC+ mení stratégiu, cieli na zvýšenie trhového podielu

Bratislava 24. júla (TASR) - Organizácia OPEC+ v posledných mesiacoch zmenila stratégiu a namiesto krátkodobej cenovej manipulácie sa dlhodobo zameriava na udržanie a postupné zvyšovanie trhového podielu. Využíva svoju pozíciu najväčšieho a najlacnejšieho producenta s najväčšími zásobami, aby mohla pružne reagovať na vývoj trhu. Vysvetlil vo štvrtok v súvislosti s vývojom cien pohonných hmôt Jaroslav Ton zo spoločnosti Malcom Finance.



„Cieľom novej stratégie je nájsť rovnováhu medzi maximalizáciou príjmov (vyššie ceny) a udržaním trhového podielu. To sa odráža v plánovanom zvýšení produkcie, konkrétne neočakávanom navýšení o 548.000 barelov denne od augusta a zrušení predchádzajúceho obmedzenia ťažby vo výške 2,2 milióna barelov denne od septembra,“ priblížil odborník.



Vývoj cien ovplyvňuje ďalej fakt, že v rámci 18. sankčného balíčka Európskej únie bol znížený cenový strop na ruskú ropu s cieľom obmedziť ruské príjmy, pričom strop bude dynamicky upravovaný podľa trhových cien. Sankcie zahŕňajú zákaz dovozu ruských ropných produktov z tretích krajín a opatrenia proti tieňovej flotile tankerov. Efektivita týchto opatrení je však podľa odborníka neistá, pretože USA sa k nižšiemu stropu nepripojili a Rusko naďalej exportuje ropu do Číny a Indie.



Ďalším faktorom je stále pretrvávajúce geopolitické napätie, ktoré môže ovplyvniť ceny ropy. Konflikt medzi Izraelom a Iránom síce v posledných týždňoch ustúpil, ale hrozba narušenia tranzitných ciest, ako je Hormuzský prieliv, zostáva, skonštatoval Ton.



„Dopravné spoločnosti v súčasnosti zavádzajú systematický a cielene riadený prístup k nakupovaniu pohonných hmôt, ktorý považujú za jeden z kľúčových nástrojov pre efektívne riadenie svojich prevádzkových nákladov, a to najmä v obdobiach, keď dochádza k zvýšenej cenovej volatilite na trhu,“ dodal odborník. Vďaka tejto disciplinovanej a premyslenej stratégii podľa neho posilňujú svoju finančnú stabilitu a zabezpečujú si väčšiu odolnosť voči nepredvídateľným zmenám na trhu s pohonnými hmotami.