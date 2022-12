OPEC znížil odhad dopytu po rope v nasledujúcich mesiacoch

Viedeň 13. decembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) revidovala svoju prognózu a najnovšie očakáva v 1. štvrťroku 2023 jemne vyvážený trh s ropou namiesto pôvodne odhadovaného deficitu dodávok. Táto revízia ropného kartelu nasleduje po prepade cien ropy minulý týždeň o 11 % pre obavy zo slabšej spotreby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trhy majú čoraz väčšie pochybnosti o schopnosti Číny upustiť od tvrdých opatrení na zastavenie ochorenia COVID-19. Objavili sa tiež signály, že menová politika v USA sa bude ďalej sprísňovať, pričom nové sankcie na vývoz ruskej ropy sa musia ešte len prejaviť.



OPEC, ktorý má 13 členov, predpovedal, že svetový dopyt po jeho rope bude v sledovanom období o 380.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne nižší, ako pôvodne očakával.



"Keď sa rok 2022 blíži ku koncu, nedávne spomalenie globálneho ekonomického rastu so všetkými jeho ďalekosiahlymi dôsledkami je celkom evidentné," uviedlo vo svojej mesačnej správe výskumné oddelenie OPEC so sídlom vo Viedni. "Očakáva sa, že rok 2023 zostane obklopený mnohými neistotami, ktoré si vyžadujú ostražitosť a opatrnosť."



Ropný kartel a jeho partneri z aliancie OPEC+ len nedávno uskutočnili zníženie dodávok o 2 milióny barelov denne, ktoré oznámili v októbri. Generálny tajomník kartelu Haísám Ghais cez víkend povedal, že aliancia OPEC+ udržuje svetové trhy v rovnováhe. Najnovšie zníženie dopytu je tak ďalším argumentom na ospravedlnenie zníženia produkcie, ktoré spočiatku vyvolalo ostrú kritiku zo strany Bieleho domu.



Aliancia 23 krajín vedená spoločne Saudskou Arábiou a Ruskom sa začiatkom tohto mesiaca rozhodla ponechať úrovne dodávok nezmenené v úvode roka 2023, čo skupine poskytne viac času na posúdenie vplyvu zníženia produkcie. Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán zdôraznil, že koalícia je pripravená zasiahnuť vždy, keď to bude potrebné. Vo februári sa opäť stretne vplyvný ministerský výbor, ktorý má právomoc zvolávať mimoriadne stretnutia OPEC+.



OPEC odhaduje, že jeho 13 členov bude musieť v prvom štvrťroku 2023 dodať na trhy v priemere 28,93 milióna barelov ropy denne, čo je len o málo viac ako 28,83 milióna barelov/deň v novembri.



Skupina očakáva, že globálny dopyt po rope sa v budúcom roku zvýši o 2,2 milióna barelov denne na priemernú úroveň 101,77 milióna barelov/deň. Odhaduje, že dodávky od jeho rivalov vzrastú o 1,5 milióna barelov denne, z čoho asi 75 % bude pochádzať z USA.