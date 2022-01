OPEC predpovedá prebytok ropy na úrovni 1,4 milióna barelov za deň

Viedeň 3. januára (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) znížila svoj odhad prebytku na svetových trhoch s ropou v aktuálnom 1. štvrťroku 2022. A to deň pred rokovaním ropného kartelu so spojencami z aliancie OPEC+ o ťažobnej politike.



Nové zistenia môžu povzbudiť 23-člennú alianciu OPEC+, aby v utorok (4. 1.) pristúpila k ďalšiemu zvýšeniu produkcie vo februári. Aliancia vedená Saudskou Arábiou a Ruskom postupne obnovuje ťažbu, ktorú po vypuknutí pandémie nového koronavírusu v marci 2020 výrazne zredukovala, až o 5,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Vlani v júli sa aliancia dohodla na postupnom zvyšovaní ťažby každý mesiac o 400.000 barelov denne.



OPEC predpovedá v prvých troch mesiacoch 2022 prebytok ropy na trhu na úrovni 1,4 milióna barelov/deň, čo je asi o 25 % menej, ako odhadoval pred mesiacom. Vyplýva to z interného prieskumu skupiny. Hlavným dôvodom tejto zmeny je výhľad na slabšiu ponuku ropy od konkurencie.



Celkový odhad pre rok 2022 je tiež o niečo lepší v dôsledku robustnejšieho výhľadu dopytu s priemerným celoročným prebytkom 1,4 milióna barelov ropy denne namiesto 1,7 milióna barelov/deň, ktoré ropný kartel predpovedal minulý mesiac. Správu, ktorú vypracovalo interné výskumné oddelenie OPEC vo Viedni, posúdi v pondelok Spoločný technický výbor aliancie.



Ceny ropy v pondelok vzrástli, pretože produkciu v Líbyi zasiahlo poškodenie potrubia.



OPEC zopakoval, že vidí "mierny a krátkodobý" vplyv variantu omikron nového koronavírusu na dopyt po rope, keďže "svet lepšie zvláda ochorenie COVID-19 a s ním súvisiace problémy".



Správa organizácie naznačuje tiež, že aliancia OPEC+ by mohla čeliť väčším prebytkom neskôr v priebehu roka 2022. Skupina niekoľkokrát uviedla, že v prípade potreby môže pozastaviť alebo dokonca zvrátiť plánované zvyšovanie dodávok ropy na trhy.