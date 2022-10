OPEC znížil odhad rastu dopytu po rope, keďže ekonomiky sa spomaľujú

Viedeň 12. októbra (TAR) – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v stredu už štvrtýkrát od apríla znížila svoju prognózu rastu svetového dopytu po rope v roku 2022. A tiež v nasledujúcom roku 2023. Odvolala sa pritom spomaľovanie ekonomík, vysokú infláciu a obnovovanie blokád v Číne spojených s ochorením COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dopyt po rope sa v roku 2022 zvýši o 2,64 milióna barelov (1 barel = 150 litrov) denne alebo o 2,7 %, uviedol kartel v mesačnej správe. To je o 460.000 barelov denne menej ako v predchádzajúcej prognóze.



"Svetová ekonomika vstúpila do obdobia zvýšenej neistoty a rastúcich výziev uprostred pretrvávajúcej vysokej úrovne inflácie, sprísňovania menovej politiky zo strany hlavných centrálnych bánk, vysokej úrovne štátneho dlhu v mnohých regiónoch, ako aj pretrvávajúcich problémov s dodávkami," uviedol OPEC v správe.



Predpoveď nižšieho dopytu tak poskytuje ďalší kontext pre rozhodnutie OPEC a jeho spojencov z aliancie OPEC+ minulý týždeň o najväčšom znížení svojej produkcie od roku 2020 na podporu trhu. Spojené štáty toto rozhodnutie kritizovali.



Ale aj po revízii dopytu smerom nadol OPEC stále očakáva, že jeho rast bude tento aj na budúci rok silnejší, ako očakáva Medzinárodná agentúra pre energetiku, ktorá vydá svoje najnovšie prognózy vo štvrtok (13. 10.)



V budúcom roku OPEC očakáva nárast dopytu po rope o 2,34 milióna barelov denne (o 360.000 barelov menej, ako pôvodne predpokladal) na 102,02 milióna barelov denne. OPEC stále počíta s tým, že dopyt v roku 2023 prekročí predpandemickú úroveň z roku 2019.



OPEC zároveň znížil svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v roku 2022 na 2,7 % z 3,1 %, a v budúcom roku očakáva, že dosiahne 2,5 %. Uviedol pritom, že existuje potenciál na ďalšie oslabenie.



"Stále existujú veľké riziká poklesu," poznamenal ropný kartel a dodal, že potenciál rastu je limitovaný v dôsledku takých faktorov, ako sú fiškálne opatrenia v Európskej únii a Číne a vojna na Ukrajine.



Aliancia OPEC+ po väčšinu tohto roka zvyšovala svoju produkciu ropy, aby vymazala rekordné škrty zavedené v roku 2020 po tom, čo pandémia ochorenia COVID-19 podkopala dopyt.



V septembri 2022 mala skupina zvýšiť produkčné ciele o 100.000 barelov/deň, z toho asi 64.000 barelov denne malo pochádzať z 10 členských krajín OPEC.



Správa ukázala, že produkcia v rámci OPEC vzrástla v septembri o 146.000 barelov na 29,77 milióna barelov denne, pričom motorom jej rastu bola ťažba v Saudskej Arábii a Nigérii. Napriek tomu OPEC stále dodáva na trhy oveľa menej ropy, ako povoľuje dohoda OPEC+. Dôvodom sú nedostatočné investície niektorých členov do ropných polí.



OPEC očakáva, že svetový dopyt po rope dosiahne v budúcom roku v priemere 29,4 milióna barelov denne, čo je o 300.000 barelov denne menej ako predpovedal minulý mesiac. A znamenalo by to prebytok 370.000 barelov/deň, ak by produkcia pokračovala septembrovým tempom a ostatné veci zostali nezmenené.