OPEC+ zrejme opäť zníži produkciu ropy, aby zastavil pád jej cien

Viedeň 10. februára (TASR) - Skupina veľkých producentov ropy OPEC+ by mala do júna ešte viac znížiť svoju ťažbu. Dôvodom je nákaza koronavírusom, ktorá utlmuje globálny dopyt, uviedol poradný orgán skupiny.



Spoločný technický výbor, ktorý je poradným orgánom štrnástich členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších 10 producentských krajín vrátane Ruska, odporúča "ďalšie prispôsobenie produkcie do konca druhého kvartála 2020" navyše k obmedzeniam ťažby, ktoré sa už realizovali. Technický výbor sa minulý týždeň stretol vo Viedni.



"Epidémia koronavírusu má negatívny vplyv na ekonomickú aktivitu, predovšetkým v oblasti dopravy, cestovného ruchu a priemyslu, hlavne v Číne, ale čoraz viac v Ázii a postupne aj v ďalších krajinách po celom svete," uviedol alžírsky minister energetiky Mohamed Arkab, ktorý je aktuálne na čele OPEC.



Arkab povedal, že bude diskutovať s tými krajinami, ktoré nie sú súčasťou technického výboru, aby spoločne dospeli ku konsenzu. "Situácia je jasná, v záujme všetkých je potrebná korekcia."



Najbližšie stretnutie ministrov skupiny OPEC+, na ktorom budú rozhodovať o ťažobnej politike, je naplánované na 5. a 6. marca vo Viedni. Podľa mediálnych správ skupina OPEC+ navrhuje zníženie produkcie o ďalších 600.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Dôvodom je snaha o zastavenie pádu cien, ktorý vyvolali obavy z dôsledkov nákazy koronavírusom.