OPEC+ zvýši od septembra ťažbu iba o 100.000 barelov denne

Paríž 3. augusta (TASR) - Zoskupenie ropných producentov OPEC+ zvýši produkciu ropy na budúci mesiac iba o 100.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na vyhlásenie OPEC+ vydané po ministerskej schôdzke prostredníctvom videokonferencie. Analytici toto rozhodnutie označili za takmer "urážku" amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý s cieľom dosiahnuť výraznejšie zvýšenie ťažby uskutočnil v júli návštevu Saudskej Arábie.



Zvýšenie o 100.000 barelov denne je v porovnaní s predchádzajúcimi zvýšeniami produkcie zo strany OPEC+ mizivé. Toto rozhodnutie urobilo zoskupenie na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom po Bidenovej niekoľkodňovej ceste v júli po krajinách Blízkeho východu a po najnovšom rozhodnutí USA predať systémy protiraketovej obrany Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom (SAE) za viac než 5 miliárd USD (4,90 miliardy eur).



"To je najslabšie zvýšenie produkcie v histórii OPEC+, ktoré v súčasnej energetickej kríze vo svete nič nerieši," povedal pre AFP analytik zo spoločnosti OANDA Edward Moya.



Podobne sa vyjadril Raad Alkadiri z Eurasia Group. Ako uviedol pre agentúru Reuters, "to je tak málo, že to nemá ani zmysel. Z objemového hľadiska to znamená mizivé zvýšenie a ako politické gesto to predstavuje takmer urážku."



Spojené štáty už dlhšie tlačia na Saudskú Arábiu a SAE, kľúčové krajiny OPEC+, aby ropní producenti výraznejšie zvýšili ťažbu a pomohli tak znížiť tlak na ceny pohonných látok. Ceny ropy vyskočili prudko nahor najmä po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára, na ktorú západné štáty reagovali rozsiahlymi sankciami voči Rusku. To sa odrazilo na vývoji spotrebiteľských cien a iba v USA dosahuje inflácia 40-ročné maximá, čo znižuje podporu amerického prezidenta.



(1 EUR = 1,0194 USD)