OPEC zvyšuje odhad dopytu v dlhšom horizonte a vyzýva na investície

Viedeň 31. októbra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšila odhad svetového dopytu po rope v strednodobom a dlhodobom horizonte vo svojej prognóze, ktorú uverejnila v pondelok. A zároveň uviedla, že na uspokojenie tohto dopytu bude napriek energetickej transformácii potrebných 12,1 bilióna USD (12,16 bilióna eur). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prognóza ropného kartelu Oil Outlook 2022 kontrastuje s názorom iných prognostikov, podľa ktorých sa dopyt po rope ustáli pred rokom 2030 pre nárast energie z obnoviteľných zdrojov a elektrických áut.



Ďalšia dekáda rastu dopytu po rope by bola impulzom pre OPEC, ktorého 13 členov závisí od príjmov z tzv. čierneho zlata. Skupina argumentuje, že ropa by mala byť súčasťou energetickej transformácie, a že zameranie sa investorov na ekonomické, sociálne a vládne (ESG) otázky zhoršilo nedostatok investícií.



Generálny tajomník OPEC Haísám Ghais v predslove ku správe odhadol celkové investície do ropného sektora do roku 2045 na 12,1 bilióna USD. To je vyššie číslo ako v minulom roku. Najväčšie obavy pritom vyvolávajú chronicky nedostatočné investície do globálneho ropného priemyslu v uplynulých rokoch v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, poklesu priemyslu aj politiky zameranej na ukončenie financovania projektov fosílnych palív.



OPEC v roku 2020 po tom, ako pandémia zasiahla dopyt, začal hovoriť o spomalení po rokoch stále sa zvyšujúcej spotreby. V najnovšej správe zopakoval, že svetový dopyt sa po roku 2035 ustáli. Podľa iných expertov a bánk sa dopyt po rope ustáli už skôr.



Medzinárodná agentúra pre energetiku(IEA) minulý týždeň po prvý raz v histórii modelovania ďalšieho vývoja uviedla, že dopyt po všetkých fosílnych palivách smeruje k vrcholu, pričom dopyt po rope sa ustáli v polovici budúceho desaťročia.



Podľa najnovšej správy OPEC svetový dopyt po rope v roku 2023 dosiahne 103 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je o 2,7 milióna barelov denne viac ako v roku 2022. Celkovo bude dopyt v roku 2023 o 1,4 milióna barelov/deň vyšší v porovnaní s minuloročnou predikciou.



OPEC zvýšil tiež svoju prognózu dopytu v strednodobom horizonte do roku 2027, pričom uviedol, že bude takmer o 2 milióny barelov väčší ako očakával ešte v minulom roku. Revízia smerom nahor odráža silnejšie oživenie v rokoch 2022 a očakávania v roku 2023. Kartel zároveň upozornil na "silné zameranie sa na otázky energetickej bezpečnosti", čo vedie k pomalšiemu nahrádzaniu ropy inými palivami, ako je zemný plyn, ktorého cena prudko vzrástla po ruskej invázii na Ukrajinu.



Do roku 2030 OPEC očakáva svetový dopyt po rope na úrovni 108,3 milióna barelov denne, čo je viac, ako počítal v roku 2021. A zvýšil aj odhad pre rok 2045 na 109,8 milióna barelov denne zo 108,2 milióna barelov/deň v roku 2021.



OPEC a jeho spojenci, známi ako aliancia OPEC+, opäť znižujú ponuku, aby podporili rast cien ropy. Správa predpokladá, že obmedzenie ponuky bude v strednodobom horizonte pokračovať, pričom produkcia OPEC bude v roku 2027 nižšia ako v roku 2022, keďže ponuka z krajín mimo OPEC stúpa. Napriek tomu je OPEC optimistický, pokiaľ ide o jeho neskoršie vyhliadky, pretože jeho podiel na trhu rastie.



"Očakáva sa, že ropa zostane palivom číslo jeden v globálnom primárnom energetickom mixe," uvádza sa v správe.



(1 EUR = 0,9951 USD)