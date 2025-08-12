< sekcia Ekonomika
OPEC zvyšuje výhľad dopytu po rope v roku 2026
Ropný kartel OPEC v auguste ponechal odhad rastu dopytu po rope v tomto roku na úrovni 1,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne.
Autor TASR
Viedeň 12. augusta (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v auguste nezmenila svoju prognózu rastu svetového dopytu po rope v roku 2025, ale revidovala mierne nahor odhad pre rok 2026. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Ropný kartel OPEC v auguste ponechal odhad rastu dopytu po rope v tomto roku na úrovni 1,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne.
Predpovedal tiež, že v regióne, ktorý zastrešuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), sa dopyt po rope v tomto roku zvýši o 0,1 milióna barelov denne v porovnaní s rokom 2024. V regióne mimo OECD stúpne o 1,2 milióna barelov/deň, k čomu najviac prispejú Čína, India a ďalšie ázijské krajiny.
OPEC zároveň revidoval prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2026 mierne nahor o 0,1 milióna barelov na 1,4 milióna barelov denne. Vychádzal pritom z očakávaného lepšieho výkonu ekonomík.
V regióne OECD pritom predpovedá zvýšenie dopytu o 0,2 milióna barelov a mimo OECD o 1,2 milióna barelov denne.
OPEC vo svojej augustovej správe uviedol tiež, že globálny hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2025 zvýši o 3 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcej prognóze. V roku 2026 by mal podľa správy globálny hospodársky rast dosiahnuť 3,1 %.
Zlepšil pritom odhad rastu ekonomiky USA v roku 2025 na 1,8 % z 1,7 %, zatiaľ čo prognózu pre rok 2026 nezmenil a ponechal ju na úrovni 2,1 %.
Ropný kartel ďalej očakáva, že ekonomika eurozóny v rokoch 2025 aj 2026 stúpne o 1,2 %.
HDP Číny by mal tento rok vzrásť o 4,8 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako odhad z minulého mesiaca, zatiaľ čo prognóza jej rastu v roku 2026 zostala nezmenená na úrovni 4,5 %.
„Hoci USA v minulých mesiacoch uzavreli niekoľko obchodných rokovaní, ich obchodné vzťahy s viacerými kľúčovými partnermi zostávajú zdrojom neistoty a budú si vyžadovať neustále monitorovanie. Tieto neistoty súvisiace s obchodom môžu mierne ovplyvniť globálne obchodné aktivity a infláciu,“ uviedol OPEC.
