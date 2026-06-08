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Opel investuje do konca desaťročia v Nemecku viac než miliardu eur
Zároveň dodal, že kompaktné vozidlá patria ku kľúčovým segmentom stratégie Stellantisu na európskom trhu.
Autor TASR
Berlín 8. júna (TASR) - Nemecká automobilka Opel investuje do konca tohto desaťročia na domácom trhu viac než jednu miliardu eur. Oznámila to v pondelok firma s tým, že novú generáciu svojho najpredávanejšieho kompaktného vozidla Astra bude vyrábať v závode v Rüsselsheime. Informovala o tom agentúra Reuters.
Automobilka, ktorá patrí do skupiny Stellantis, v tlačovej správe uviedla, že do konca roka 2030 plánuje uviesť na trh minimálne štyri nové modely. Ich súčasťou budú nasledovníci modelov Astra a Corsa, aj nové kompaktné SUV vyvinuté v spolupráci s čínskou firmou Leapmotor. Opel však plánuje pokračovať aj v investíciách do súčasných modelov, ktoré má vo svojom portfóliu.
„Investícia do produkcie budúcej generácie Astry v Rüsselsheime poukazuje na význam firmy Opel a celého nemeckého trhu pre skupinu Stellantis,“ povedal v súvislosti s oznámenou investíciou šéf európskej divízie Stellantisu Emanuele Cappellano.
Zároveň dodal, že kompaktné vozidlá patria ku kľúčovým segmentom stratégie Stellantisu na európskom trhu. Tieto autá sa totiž na celkovom objeme predaja vozidiel v Európe podieľajú takmer jednou tretinou.
Automobilka, ktorá patrí do skupiny Stellantis, v tlačovej správe uviedla, že do konca roka 2030 plánuje uviesť na trh minimálne štyri nové modely. Ich súčasťou budú nasledovníci modelov Astra a Corsa, aj nové kompaktné SUV vyvinuté v spolupráci s čínskou firmou Leapmotor. Opel však plánuje pokračovať aj v investíciách do súčasných modelov, ktoré má vo svojom portfóliu.
„Investícia do produkcie budúcej generácie Astry v Rüsselsheime poukazuje na význam firmy Opel a celého nemeckého trhu pre skupinu Stellantis,“ povedal v súvislosti s oznámenou investíciou šéf európskej divízie Stellantisu Emanuele Cappellano.
Zároveň dodal, že kompaktné vozidlá patria ku kľúčovým segmentom stratégie Stellantisu na európskom trhu. Tieto autá sa totiž na celkovom objeme predaja vozidiel v Európe podieľajú takmer jednou tretinou.