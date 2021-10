Opel zaplatí pokutu a vyhne sa súdu za emisie

Frankfurt nad Mohanom 19. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Opel nebude po zaplatení pokuty vo výške 64,8 milióna eur čeliť súdu v súvislosti s nepresnými údajmi o emisiách výfukových plynov jej dieselových vozidiel. Informovala o tom v utorok prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom.



Automobilka dostala pokutu za to, že emisie z niektorých modelov Opel obsahovali výrazne viac škodlivých látok, ako nahlásila nemeckému úradu pre licencovanie vozidiel. Dohoda o pokute znamená tiež, že Opel nebude čeliť sérii súdnych procesov na rozdiel od jeho konkurenta skupiny Volkswagen.



Rovnako bolo zastavené konanie proti šiestim manažérom Opelu, a to buď pre to, že ich úloha bola obmedzená, alebo z dôvodu zaplatenia pokút.



Opel, ktorý v súčasnosti patrí nadnárodnej spoločnosti Stellantis, zdôraznil, že na rozdiel od iných výrobcov nie je obvinený z úmyselného kriminálneho činu ani z inštalácie podvodného softvéru na maskovanie skutočnej úrovne emisií.



Nemecký licenčný úrad v roku 2018 nariadil spoločnosti Opel, aby stiahla niektoré modely. Opel potom zmenil softvér v príslušných vozidlách.



Spoločnosť bola vo vlastníctve amerického automobilového gigantu General Motors, kým ju v roku 2017 prevzala francúzska skupina PSA Peugeot, ktorá sa na začiatku tohto roka zlúčila s koncernom Fiat Chrysler Automobiles do spoločnosti Stellantis.