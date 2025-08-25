< sekcia Ekonomika
Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá
Autor TASR
Rüsselsheim 25. augusta (TASR) - Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Automobilka v pondelok oznámila, že sa bude aj naďalej spoliehať na súčasnú „multienergetickú stratégiu“, v rámci ktorej chce na trh dodávať čisto elektrické vozidlá, plug-in hybridy aj autá so spaľovacím motorom, a to dovtedy, dokiaľ sa dopyt zákazníkov nezmení. „Túto stratégiu nie je nutné limitovať do roku 2028, ak si strana dopytu želá niečo iné,“ uviedla automobilka v reakcii na informácie médií, že Opel zmenil svoje pôvodné plány.
Opel oznámil predchádzajúci plán ukončiť predaj áut so spaľovacím motorom v Európe do roku 2028 pred pár rokmi. Avšak spoločnosť, ktorá je dcérskou firmou automobilky Stellantis, zaznamenala v ostatných rokoch pokles zisku a vlani sa zastavila aj výstavba veľkého batériového závodu v Kaiserslauterne.
Na druhej strane, Opel naďalej plánuje pokračovať vo výrobe elektromobilov. Firma uviedla, že signály z trhu sú stále pozitívne a podporujú ju aj kroky vlád v Nemecku, Británii a vo Francúzsku.
