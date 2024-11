Opella v regióne CEE získala certifikát B Corp za pozitívny dopad

O Sanofi

Bratislava / Praha 22. novembra (OTS) - Udelený bol na základe prísneho hodnotenia, potvrdzujúceho, že Opella v strednej a východnej Európe má pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.Certifikát B Corp pre spoločnosť Opella v strednej a východnej Európe, ktorá je výrobcom takých značiek ako Ibalgin®, Paralen®, Essentiale®, Magne B6® nasleduje po rovnakých certifikátoch, ktoré Opella získala už v Taliansku, Nemecku, Latinskej Amerike a ďalších krajinách západnej Európy (okrem Francúzska) v júli 2024.Opella Severná Amerika (USA a Kanada) bola prvým regiónom spoločnosti Opella, ktorý získal certifikát B Corp v septembri 2023.Výkonná viceprezidentka Opella, divízia Consumer Healthcare spoločnosti Sanofi:Generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu, Opella, divízia Consumer Healthcare spoločnosti Sanofi:Za certifikáciu B Corp zodpovedá medzinárodná organizácia B Lab, ktorá sa snaží transformovať globálnu ekonomiku v prospech všetkých ľudí, komunít a planéty. Spoločnosti s certifikáciou B Corp sú uznávané ako lídri v globálnom hnutí za inkluzívnu, spravodlivú a obnoviteľnú ekonomiku. B Lab hodnotí celkový sociálny a environmentálny dopad spoločnosti. Získanie certifikátu B Corp znamená, že spoločnosť spĺňa vysoké štandardy sociálnej a environmentálnej výkonnosti, zodpovednosti a transparentnosti.už od roku 2020 ako súčasť nášho záväzku RE100.v rokoch 2019 až 2023 v oboch našich závodoch v regióne strednej a východnej Európy, čím sme podporili našu globálnu ambíciu dosiahnuť do roku 2025 65% zníženie emisií v Pásme 1 a 2.používaním 99% udržateľných materiálov pre propagáciu a znížením tlače o viac ako 30% - už od roku 2021*. Okrem toho minimalizujeme našu distribučnú stopu optimalizáciou obsadenosti nákladných vozidiel a uprednostňovaním metód prepravy s nižším dopadom na životné prostredie.na podporu miestnych komunít. Od roku 2023 sa v strednej a východnej Európe zameriavame na podporu duševného zdravia rodičov., čo podporuje náš globálny cieľ dosiahnuť do roku 2025 rodovú rovnosť vo vedúcich pozíciách.poskytnutím voľna bez ohľadu na pohlavie rodičov všetkým novým rodičom, aby mohli privítať vo svojom živote novonarodené dieťa. Poskytujeme až 14 týždňov platenej rodičovskej dovolenky. Táto dopĺňa už existujúcu zákonnú rodičovskú dovolenku v krajinách, kde je stanovená dovolenka kratšia alebo neplatená.v štyroch oblastiach: telesné zdravie, duševné zdravie, finančné benefity a kultúra na pracovisku. Zahŕňa to nepretržitý program pomoci zamestnancom, flexibilné pracovné podmienky a podporné pracovné prostredie., vrátane pravidelného školenia a rozsiahleho vzdelávania, preskúmavania nových možností v krátkodobých projektoch či externe uznávaných certifikácií. Viac ako 90% zamestnancov absolvuje ročne školenia zamerané na zručnosti a školenia naprieč rôznymi oblasťami.Certifikácia B Corp spoločnosti Opella pre strednú a východnú Európu je kľúčovým úspechom na ceste spoločnosti ku globálnej certifikácii.