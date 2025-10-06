< sekcia Ekonomika
OpenAI a AMD podpísali dohodu o partnerstve
Autor TASR
New York 6. októbra (TASR) - Americký technologický gigant OpenAI a výrobca čipov AMD podpísali dohodu o partnerstve pri dodávkach čipov pre infraštruktúru umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy AP.
Výrobca polovodičov AMD bude dodávať svoje čipy OpenAI, ktorá stojí za komunikačným nástrojom na báze umelej inteligencie ChatGPT, v rámci dohody o spolupráci na budovaní infraštruktúry umelej inteligencie, uviedli v pondelok v spoločnom vyhlásení.
Podľa dohody AMD poskytne OpenAI najnovšiu verziu svojich vysokovýkonných grafických čipov, ktorých premiéra sa očakáva v budúcom roku.
Okrem toho sa AMD zaručila, že umožní OpenAI kúpiť až 160 miliónov svojich kmeňových akcií. To predstavuje podiel približne vo výške 10 % v AMD. Garancia bude nadobúdať platnosť na základe míľnikov viazaných na množstvo nasadeného výpočtového výkonu.
„Toto partnerstvo je dôležitým krokom k budovaniu výpočtovej kapacity potrebnej na realizáciu plného potenciálu umelej inteligencie,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman. „Vedúce postavenie spoločnosti AMD v oblasti vysokovýkonných čipov nám umožní urýchliť pokrok a rýchlejšie priniesť výhody pokročilej umelej inteligencie všetkým,“ dodal.
Táto dohoda predstavuje podporu pre AMD so sídlom v Santa Clare v Kalifornii, ktorá zaostala za konkurenčnou spoločnosťou Nvidia. Rozmach umelej inteligencie podnietil dopyt po grafických čipoch od Nvidie, čo viedlo k prudkému nárastu jej akcií a urobilo z nej najhodnotnejšiu spoločnosť na svete.
