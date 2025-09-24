Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OpenAI a SAP poskytnú umelú inteligenciu pre nemecký verejný sektor

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Spolupráca, ktorej začiatok je naplánovaný na rok 2026, „prinesie odborné znalosti spoločnosti SAP.

Autor TASR
Mníchov 24. septembra (TASR) - Americký technologický gigant OpenAI a najväčšia európska softvérová skupina SAP budú spolupracovať pri poskytovaní umelej inteligencie (AI) nemeckému verejnému sektoru. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Partnerstvo s názvom OpenAI pre Nemecko „umožní miliónom zamestnancov verejného sektora bezpečne a zodpovedne používať AI a zároveň spĺňať prísne normy v oblasti suverenity údajov, bezpečnosti a právnych predpisov,“ uviedli v stredu obe spoločnosti.

Spolupráca, ktorej začiatok je naplánovaný na rok 2026, „prinesie odborné znalosti spoločnosti SAP v oblasti podnikových aplikácií a poprednú technológiu AI od OpenAI do nemeckého verejného sektora,“ dodali.

OpenAI so sídlom v San Franciscu je tvorcom ChatGPT, rozsiahleho jazykového modelu, ktorý od svojho spustenia v novembri 2022 odštartoval globálne preteky v oblasti AI. Do partnerstva je zapojený aj americký technologický gigant Microsoft, ktorý je významným investorom OpenAI.

Nemecký minister pre digitálne technológie Karsten Wildberger privítal oznámenie s tým, že „ofenzíva spoločnosti SAP v oblasti umelej inteligencie a spolupráca s medzinárodnými partnermi sú dobrým signálom pre Nemecko ako digitálnu lokalitu a podčiarkujú dôležitosť umelej inteligencie ako hnacej sily inovácií a našej konkurencieschopnosti.

Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman zase pripomenul, že spolupráca pomôže zlepšiť služby a zabezpečí zdieľanie výhod umelej inteligencie v celej krajine.

Spoločnosti dodali, že partnerstvo podporí plány nemeckej vlády v oblasti AI a jej program high-tech, ktorého cieľom je „dosiahnuť do roku 2030 výrazný nárast tvorby hodnôt poháňaných AI“.
