< sekcia Ekonomika
OpenAI chce z chatbota ChatGPT urobiť superaplikáciu
OpenAI podľa britského denníka Financial Times (FT) plánuje doteraz najrozsiahlejšiu zmenu ChatGPT.
Autor TASR
San Francisco/Londýn 7. júna (TASR) - Spoločnosť OpenAI plánuje pred vstupom na burzu výraznú zmenu chatbota ChatGPT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
OpenAI podľa britského denníka Financial Times (FT) plánuje doteraz najrozsiahlejšiu zmenu ChatGPT. Firma chce z chatbota urobiť superaplikáciu, ktorej súčasťou budú nástroje na programovanie či AI agenti. Malo by to podporiť tržby spoločnosti pred plánovaným vstupom na burzu.
Zmeny sú podľa FT súčasťou širšej reorganizácie v OpenAI, keď firma presúva zdroje s cieľom zamerať sa na lukratívnych firemných zákazníkov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť voči aktuálne najväčšiemu rivalovi spoločnosti Anthropic. Správa FT sa odvoláva na viac než desiatku súčasných a bývalých zamestnancov OpenAI.
OpenAI podľa britského denníka Financial Times (FT) plánuje doteraz najrozsiahlejšiu zmenu ChatGPT. Firma chce z chatbota urobiť superaplikáciu, ktorej súčasťou budú nástroje na programovanie či AI agenti. Malo by to podporiť tržby spoločnosti pred plánovaným vstupom na burzu.
Zmeny sú podľa FT súčasťou širšej reorganizácie v OpenAI, keď firma presúva zdroje s cieľom zamerať sa na lukratívnych firemných zákazníkov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť voči aktuálne najväčšiemu rivalovi spoločnosti Anthropic. Správa FT sa odvoláva na viac než desiatku súčasných a bývalých zamestnancov OpenAI.