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< sekcia Ekonomika

OpenAI chce z chatbota ChatGPT urobiť superaplikáciu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

OpenAI podľa britského denníka Financial Times (FT) plánuje doteraz najrozsiahlejšiu zmenu ChatGPT.

Autor TASR
San Francisco/Londýn 7. júna (TASR) - Spoločnosť OpenAI plánuje pred vstupom na burzu výraznú zmenu chatbota ChatGPT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

OpenAI podľa britského denníka Financial Times (FT) plánuje doteraz najrozsiahlejšiu zmenu ChatGPT. Firma chce z chatbota urobiť superaplikáciu, ktorej súčasťou budú nástroje na programovanie či AI agenti. Malo by to podporiť tržby spoločnosti pred plánovaným vstupom na burzu.

Zmeny sú podľa FT súčasťou širšej reorganizácie v OpenAI, keď firma presúva zdroje s cieľom zamerať sa na lukratívnych firemných zákazníkov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť voči aktuálne najväčšiemu rivalovi spoločnosti Anthropic. Správa FT sa odvoláva na viac než desiatku súčasných a bývalých zamestnancov OpenAI.
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