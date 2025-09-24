< sekcia Ekonomika
OpenAI, Oracle a SoftBank plánujú v USA nové dátové centrá
Očakáva sa, že nové lokality vytvoria 25.000 pracovných miest.
Autor TASR
Washington 24. septembra (TASR) - Technologické spoločnosti OpenAI, Oracle a SoftBank plánujú v rámci multimiliardového projektu Stargate vybudovať v Spojených štátoch päť nových dátových centier pre umelú inteligenciu (AI). Umelá inteligencia dokáže využiť svoj potenciál len vtedy, ak bude k dispozícii potrebný výpočtový výkon, vyhlásil v utorok (23. 9.) výkonný riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Očakáva sa, že nové lokality vytvoria 25.000 pracovných miest. Americký prezident Donald Trump oznámil vznik iniciatívy Stargate v januári v prítomnosti popredných manažérov z technologického sektora. Viaceré veľké spoločnosti sa zaviazali, že v rámci tohto projektu vložia do budovania infraštruktúry pre umelú inteligenciu v USA až 500 miliárd dolárov (424 miliárd eur).
Spoločnosť OpenAI ďalej oznámila, že tri z nových dátových centier vybuduje v partnerstve so spoločnosťou Oracle v Texase, Novom Mexiku a v zatiaľ nešpecifikovanej lokalite na Stredozápade USA. Dve ďalšie centrá majú OpenAI a japonská spoločnosť SoftBank postaviť v Ohiu a Texase. Spolu s už existujúcimi projektmi by mal Stargate v nasledujúcich troch rokoch vytvoriť výpočtovú kapacitu v objeme takmer sedem gigawattov.
(1 EUR = 1,1793 USD)
