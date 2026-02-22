< sekcia Ekonomika
OpenAI počíta s prudkým rastom tržieb v najbližších rokoch
OpenAI je zároveň blízko uzavretia prvej fázy nového investičného kola, ktoré by mohlo priniesť viac než 100 miliárd USD.
Autor TASR
San Francisco/New York 22. februára (TASR) - Spoločnosť OpenAI predpokladá, že jej tržby v nasledujúcich rokoch výrazne porastú a v roku 2030 presiahnu 280 miliárd USD (237,95 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Projekcia odráža silný rast predplatného jej softvéru umelej inteligencie (AI) pre spotrebiteľov aj firmy. OpenAI nedávno začala testovať aj reklamu pre vybraných používateľov, čo predstavuje nový zdroj príjmov.
Finančná riaditeľka Sarah Friar nedávno oznámila, že ročné tržby firmy v roku 2025 prekročili 20 miliárd USD po asi 6 miliardách USD v roku 2024.
OpenAI sa podobne ako jej konkurenti snaží presvedčiť viac firiem a používateľov, aby platili za jej služby, keďže náklady na čipy, dátové centrá a špičkových odborníkov sú mimoriadne vysoké.
Firma predtým uviedla, že v nasledujúcich rokoch plánuje investovať viac než 1,4 bilióna USD do infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou teraz investorom prezentuje plán minúť do roku 2030 približne 600 miliárd USD.
OpenAI je zároveň blízko uzavretia prvej fázy nového investičného kola, ktoré by mohlo priniesť viac než 100 miliárd USD. Celková valuácia spoločnosti by tak mohla presiahnuť 850 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1767 USD)
