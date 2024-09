OpenAI počíta v tomto roku so stratou 5 miliárd USD

New York 29. septembra (TASR) - OpenAI počíta v tomto roku s vysokou stratou. TASR o tom informuje na základe správy CNBC. Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT, očakáva v tomto roku stratu približne 5 miliárd USD (4,48 miliardy eur) pri tržbách 3,7 miliardy USD.



Podľa zdroja blízkeho OpenAI spoločnosť v minulom mesiaci vygenerovala tržby vo výške 300 miliónov USD, čo v porovnaní so začiatkom minulého roka predstavuje nárast o 1700 %. Firma počíta v budúcom roku s tržbami na úrovni 11,6 miliardy USD.



Ako prvý o hospodárskych výsledkoch OpenAI informoval v piatok (27. 9.) denník New York Times po nahliadnutí do jej dokumentov.



Spoločnosť OpenAI, ktorú podporuje Microsoft, sa v súčasnosti snaží v rámci aktuálneho kola financovania získať prostriedky, ktoré by ju ocenili na viac ako 150 miliárd USD, uviedli pre CNBC zdroje oboznámené so záležitosťou.



Napríklad investičná firma Thrive Capital plánuje v tomto kole investovať do OpenAI 1 miliardu USD, zúčastniť sa na ňom chce aj spoločnosť Tiger Global. Aktuálne kolo financovania by sa malo uzavrieť na budúci týždeň.



Podľa finančného experta, ktorý preskúmal dokumenty OpenAI, tohtoročná strata firmy vo výške približne 5 miliárd USD súvisí s nákladmi na prevádzku jej služieb, ako aj s platmi zamestnancov a prenájmom kancelárií. Náklady nezahŕňajú odmeny vo forme akcií.



(1 EUR = 1,1158 USD)