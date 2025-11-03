< sekcia Ekonomika
OpenAI podpísal dohodu s cloudovou divíziou AWS spoločnosti Amazon
Dohoda podčiarkuje rastúci apetít odvetvia umelej inteligencie po výpočtovom výkone, ktorý je poháňaný snahou o technológiu schopnú dosiahnuť alebo prekonať ľudskú inteligenciu.
Autor TASR
Seattle 3. novembra (TASR) - Spoločnosť OpenAI, vlastník ChatGPT, podpísala dohodu s cloudovou výpočtovou divíziou AWS spoločnosti Amazon v hodnote 38 miliárd USD (32,89 miliardy eur). Vďaka dohode získa prístup k stovkám tisíc grafických procesorov Nvidia na trénovanie a prevádzku svojich modelov umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.
Dohoda podčiarkuje rastúci apetít odvetvia umelej inteligencie po výpočtovom výkone, ktorý je poháňaný snahou o technológiu schopnú dosiahnuť alebo prekonať ľudskú inteligenciu.
OpenAI začne okamžite používať služby Amazon Web Services (AWS), pričom všetka plánovaná kapacita by mala byť spustená do konca roka 2026 a priestor na ďalšie rozširovanie bude v roku 2027 a neskôr.
Táto dohoda patrí medzi prvé významné kroky spoločnosti OpenAI od minulého týždňa, keď dokončila reštrukturalizáciu. Predstavuje zmenu partnerstva, keďže dlhoročný podporovateľ OpenAI Microsoft už nie je exkluzívnym poskytovateľom cloudových služieb pre tento startup.
Regulačné úrady v Kalifornii a Delaware minulý týždeň povolili spoločnosti OpenAI pokračovať v jej pláne vytvoriť novú štruktúru, ktorá jej umožní jednoduchšie získavať kapitál a dosahovať zisk. Podľa Reuters dohoda vytvára základy pre počiatočnú verejnú ponuku akcií, ktorá by mohla spoločnosť oceniť až na 1 bilión USD.
Ale prudko rastúca hodnota firiem, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou a ich masívne výdavky, vyvolali obavy, že okolo umelej inteligencie sa nafukuje bublina.
(1 EUR = 1,1554 USD)
Dohoda podčiarkuje rastúci apetít odvetvia umelej inteligencie po výpočtovom výkone, ktorý je poháňaný snahou o technológiu schopnú dosiahnuť alebo prekonať ľudskú inteligenciu.
OpenAI začne okamžite používať služby Amazon Web Services (AWS), pričom všetka plánovaná kapacita by mala byť spustená do konca roka 2026 a priestor na ďalšie rozširovanie bude v roku 2027 a neskôr.
Táto dohoda patrí medzi prvé významné kroky spoločnosti OpenAI od minulého týždňa, keď dokončila reštrukturalizáciu. Predstavuje zmenu partnerstva, keďže dlhoročný podporovateľ OpenAI Microsoft už nie je exkluzívnym poskytovateľom cloudových služieb pre tento startup.
Regulačné úrady v Kalifornii a Delaware minulý týždeň povolili spoločnosti OpenAI pokračovať v jej pláne vytvoriť novú štruktúru, ktorá jej umožní jednoduchšie získavať kapitál a dosahovať zisk. Podľa Reuters dohoda vytvára základy pre počiatočnú verejnú ponuku akcií, ktorá by mohla spoločnosť oceniť až na 1 bilión USD.
Ale prudko rastúca hodnota firiem, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou a ich masívne výdavky, vyvolali obavy, že okolo umelej inteligencie sa nafukuje bublina.
(1 EUR = 1,1554 USD)