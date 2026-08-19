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OpenAI zavádza v Európe do modelu ChatGPT reklamy
Reklamy nebudú mať žiadny vplyv na odpovede nástroja ChatGPT a inzerenti tiež nezískajú prístup k obsahu konverzácií, uviedla spoločnosť OpenAI.
Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Používateľom jazykového modelu ChatGPT v Európe sa začnú od budúceho týždňa zobrazovať reklamy. Rozhodnutie spoločnosti OpenAI ovplyvní používateľov bezplatnej verzie a najlacnejšej platenej verzie Go. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Reklamy vyberané na základe kontextu konverzácie sa budú zobrazovať priamo pod odpoveďami. Dátum zavedenia reklám pre Európu je stanovený na 24. augusta. Používatelia platených verzií Plus, Pro, Business, Enterprise a Edu, ako aj používatelia, ktorých OpenAI považuje za maloletých, budú naďalej oslobodení od reklamy.
Reklamy nebudú mať žiadny vplyv na odpovede nástroja ChatGPT a inzerenti tiež nezískajú prístup k obsahu konverzácií, uviedla spoločnosť OpenAI. Reklamy sa budú zobrazovať priamo v dialógovom okne, pričom budú pod označením „sponzorované“ jasne odlíšiteľné od histórie konverzácie. OpenAI zdôraznila, že v Európe spočiatku nebude ponúkať žiadne personalizované reklamy. Bez reklám zostanú aj „citlivé alebo regulované témy“, ako sú zdravie a politika.
V USA spoločnosť OpenAI integruje reklamy do svojho hlavného produktu ChatGPT od začiatku tohto roka. Teraz nasledujú viaceré európske krajiny vrátane Rakúska, Nemecka, Francúzska a Španielska.
ChatGPT bol uvedený na trh v roku 2022 a hodnota OpenAI odvtedy vzrástla na viac ako 850 miliárd dolárov (734,28 miliardy eur). Generálny riaditeľ spoločnosti Sam Altman spočiatku reklamný model odmietal. K zmene stratégie prispela snaha nájsť nové zdroje príjmov, keďže prevádzka veľkých modelov umelej inteligencie je nákladná a viac než 90 % používateľov využíva bezplatnú verziu, ktorá pre OpenAI generuje len náklady.
(1 EUR = 1,1576 USD)
Reklamy vyberané na základe kontextu konverzácie sa budú zobrazovať priamo pod odpoveďami. Dátum zavedenia reklám pre Európu je stanovený na 24. augusta. Používatelia platených verzií Plus, Pro, Business, Enterprise a Edu, ako aj používatelia, ktorých OpenAI považuje za maloletých, budú naďalej oslobodení od reklamy.
Reklamy nebudú mať žiadny vplyv na odpovede nástroja ChatGPT a inzerenti tiež nezískajú prístup k obsahu konverzácií, uviedla spoločnosť OpenAI. Reklamy sa budú zobrazovať priamo v dialógovom okne, pričom budú pod označením „sponzorované“ jasne odlíšiteľné od histórie konverzácie. OpenAI zdôraznila, že v Európe spočiatku nebude ponúkať žiadne personalizované reklamy. Bez reklám zostanú aj „citlivé alebo regulované témy“, ako sú zdravie a politika.
V USA spoločnosť OpenAI integruje reklamy do svojho hlavného produktu ChatGPT od začiatku tohto roka. Teraz nasledujú viaceré európske krajiny vrátane Rakúska, Nemecka, Francúzska a Španielska.
ChatGPT bol uvedený na trh v roku 2022 a hodnota OpenAI odvtedy vzrástla na viac ako 850 miliárd dolárov (734,28 miliardy eur). Generálny riaditeľ spoločnosti Sam Altman spočiatku reklamný model odmietal. K zmene stratégie prispela snaha nájsť nové zdroje príjmov, keďže prevádzka veľkých modelov umelej inteligencie je nákladná a viac než 90 % používateľov využíva bezplatnú verziu, ktorá pre OpenAI generuje len náklady.
(1 EUR = 1,1576 USD)