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Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
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OpenAI zavádza v Európe do modelu ChatGPT reklamy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Reklamy nebudú mať žiadny vplyv na odpovede nástroja ChatGPT a inzerenti tiež nezískajú prístup k obsahu konverzácií, uviedla spoločnosť OpenAI.

Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Používateľom jazykového modelu ChatGPT v Európe sa začnú od budúceho týždňa zobrazovať reklamy. Rozhodnutie spoločnosti OpenAI ovplyvní používateľov bezplatnej verzie a najlacnejšej platenej verzie Go. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Reklamy vyberané na základe kontextu konverzácie sa budú zobrazovať priamo pod odpoveďami. Dátum zavedenia reklám pre Európu je stanovený na 24. augusta. Používatelia platených verzií Plus, Pro, Business, Enterprise a Edu, ako aj používatelia, ktorých OpenAI považuje za maloletých, budú naďalej oslobodení od reklamy.

Reklamy nebudú mať žiadny vplyv na odpovede nástroja ChatGPT a inzerenti tiež nezískajú prístup k obsahu konverzácií, uviedla spoločnosť OpenAI. Reklamy sa budú zobrazovať priamo v dialógovom okne, pričom budú pod označením „sponzorované“ jasne odlíšiteľné od histórie konverzácie. OpenAI zdôraznila, že v Európe spočiatku nebude ponúkať žiadne personalizované reklamy. Bez reklám zostanú aj „citlivé alebo regulované témy“, ako sú zdravie a politika.

V USA spoločnosť OpenAI integruje reklamy do svojho hlavného produktu ChatGPT od začiatku tohto roka. Teraz nasledujú viaceré európske krajiny vrátane Rakúska, Nemecka, Francúzska a Španielska.

ChatGPT bol uvedený na trh v roku 2022 a hodnota OpenAI odvtedy vzrástla na viac ako 850 miliárd dolárov (734,28 miliardy eur). Generálny riaditeľ spoločnosti Sam Altman spočiatku reklamný model odmietal. K zmene stratégie prispela snaha nájsť nové zdroje príjmov, keďže prevádzka veľkých modelov umelej inteligencie je nákladná a viac než 90 % používateľov využíva bezplatnú verziu, ktorá pre OpenAI generuje len náklady.

(1 EUR = 1,1576 USD)
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