Operačný systém iPadOS pre tablety Apple musí spĺňať nové pravidlá EÚ

Brusel 29. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok oznámila, že operačný systém americkej spoločnosti Apple iPadOS pre jej tablety iPad musí spĺňať prísnejšie nové pravidlá, ktoré Brusel zavádza na kontrolu najväčších digitálnych firiem na svete. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Tablet iPad sa tak pripája k ďalším produktom Apple, na ktoré sa od septembra vzťahuje zákon EÚ o digitálnych službách (DSA), ako sú operačný systém iOS pre iPhone, App Store a prehliadač Safari.



Podľa DSA musia digitálne firmy a niektoré produkty dodržiavať celý zoznam pravidiel vrátane umožnenia "interoperability" s konkurenčnými komunikačnými službami a obmedzenia spôsobu zdieľania údajov medzi produktmi tej istej materskej firmy.



Apple je jedným z najhlasnejších verejných kritikov DSA a tvrdí, že zákon predstavuje pre užívateľov hrozby pre súkromie a bezpečnosť. Európska komisia uviedla, že pridala iPadOS na zoznam preto, lebo "zamkol" užívateľov v tomto systéme.



"Apple využíva svoj rozsiahly ekosystém, aby odradil koncových užívateľov od prechodu na iné operačné systémy pre tablety," tvrdí Komisia. Apple má šesť mesiacov na to, aby splnil pravidlá DSA s názvom gatekeeper, uviedla Komisia vo vyhlásení. Spoločnosť už čelí vyšetrovaniu Komisie v rámci DSA. V marci Brusel uviedol, že bude skúmať, či App Store umožňuje vývojárom bezplatne prezentovať užívateľom ponuky mimo jeho trhu s aplikáciami.



Rozhodnutie EÚ začleniť iPad do rozsahu pôsobnosti DSA zabezpečí zachovanie spravodlivosti a hospodárskej súťaže, uviedla vo vyhlásení eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Vyšetrovanie ukázalo totiž, že "iPadOS predstavuje dôležitú bránu, na ktorú sa mnohé spoločnosti spoliehajú pri cielení na svojich zákazníkov".



Toto rozhodnutie je stratou pre Apple. Bude totiž musieť prispôsobiť svoj operačný systém tak, aby spĺňal množstvo nových povinností a zákazov vrátane umožnenia užívateľom iPadu, aby si sťahovali aj iné aplikácie ako od Apple. A tiež možnosti odstrániť predinštalované aplikácie.



DSA zasiahol obchodné modely najmocnejších svetových technologických firiem. Okrem Apple aj Microsoft, Meta Platforms, Google Alphabet, Amazon.com a vlastníka TikToku ByteDance. Cieľom zákona je zabrániť im v zneužívaní dominancie.



Podľa zákona, ktorý vstúpil do platnosti 7. marca, je nelegálne, aby firmy uprednostňovali svoje vlastné služby pred službami konkurentov. Majú tiež zakázané kombinovať osobné údaje v rámci svojich rôznych služieb, nesmú používať údaje, ktoré zhromažďujú od obchodníkov tretích strán na konkurenciu proti nim a musia užívateľom umožniť sťahovanie aplikácií z konkurenčných platforiem.